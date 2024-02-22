Деякі пенсіонери отримають надбавку в тисячу гривень: коли це станеться

Близько 10,51 мільйона українців отримують пенсійні виплати. Середній розмір яких становить 5385 гривень, проте більшість громадян отримують до п'яти тисяч гривень.

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З 1 березня українцям перерахують розмір пенсій, у результаті деякі громадяни отримають надбавку до тисячі гривень. Про це повідомило видання OBOZ.UA.

Під час індексації враховуватимуться лише той розмір пенсії, який розраховано за формулою. Якщо пенсіонеру додатково підвищили виплати, зокрема згідно з державними гарантіями, через додатковий страховий стаж, то при розрахунку нової підвищеної пенсії ця доплата не враховуватиметься.

Як приклад, у разі досягнення 65-річного віку особою, що виконала норму щодо стажу, її мінімальний розмір пенсії становить 40% мінімальної зарплати, тобто 2840 гривень. Якщо пенсія за формулою складає 2700 гривень, то людина все одно отримуватиме 2840 гривень.

Видання зазначило, що українці можуть отримати надбавку в розмірі тисячі гривень, якщо їхні виплати складають від 7692 гривень (без урахування надбавок).

Скільки в Україні пенсіонерів

В Україні пенсію отримують близько 10,51 мільйона осіб, з яких близько 1,56 мільйона людей отримуватимуть пенсію в розмірі від чотирьох до п'яти тисяч гривень, тоді як 6,85 мільйона людей — матимуть виплати до п'яти тисяч гривень. Натомість розмір середньої пенсії становить 5385 гривень.

Коли можуть ще підвищити пенсійні виплати

У квітні відбудеться підвищення мінімальної заробітної плати, внаслідок цього збільшиться гарантований розмір пенсій для тих, кому понад 65 років та хто має достатню кількість страхового стажу.

Нагадаємо, деяким пенсіонерам можуть відмовити у виплатах. Зокрема, це може статися за умови трудової зайнятості.

Раніше у Пенсійному фонді розповіли, що певним громадян можуть зарахувати страховий стаж за той період, коли ті не займалися трудовою діяльністю. Для цього існує три умови.