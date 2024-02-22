Некоторые пенсионеры получат прибавку в тысячу гривен: когда это произойдет

Около 10,51 миллиона украинцев получают пенсионные выплаты. Средний размер которых составляет 5385 гривен, однако большинство граждан получают до пяти тысяч гривен.

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С 1 марта украинцам пересчитают размер пенсий, в результате некоторые граждане получат прибавку до тысячи гривен. Об этом сообщило издание OBOZ.UA.

При индексации будут учитываться только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. Если пенсионеру дополнительно повысили выплаты, в частности согласно государственным гарантиям, из-за дополнительного страхового стажа, то при расчете новой повышенной пенсии эта доплата не будет учитываться.

В качестве примера, в случае достижения 65-летнего возраста лицом, выполнившим норму по стажу, его минимальный размер пенсии составляет 40% минимальной зарплаты, то есть 2840 гривен. Если пенсия по формуле составляет 2700 гривен, то человек все равно будет получать 2840 гривен.

Издание отметило, что украинцы могут получить надбавку в размере тысячи гривен, если их выплаты составляют от 7692 гривен (без учета надбавок).

Сколько в Украине пенсионеров в Украине

В Украине пенсию получают около 10,51 миллиона человек, из которых около 1,56 миллиона человек будут получать пенсию в размере от четырех до пяти тысяч гривен, тогда как 6,85 миллиона человек — будут иметь выплаты до пяти тысяч гривен. Зато размер средней пенсии составляет 5385 гривен.

Когда могут еще повысить пенсионные выплаты

В апреле произойдет повышение минимальной заработной платы, в результате этого увеличится гарантированный размер пенсий для тех, кому более 65 лет и кто имеет достаточное количество страхового стажа.

Напомним, некоторым пенсионерам могут отказать в выплатах. В частности, это может произойти при условии трудовой занятости.

Ранее в Пенсионном фонде рассказали, что определенным гражданам могут засчитать страховой стаж за тот период, когда те не занимались трудовой деятельностью. Для этого существует три условия.