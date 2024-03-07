Понад 190 тисяч гривень на місяць: у ПФУ назвали п'ять найвищих пенсій у Хмельницькій області

У Хмельницькому середній розмір пенсій складає 14 823,13 гривні. Найвищі виплати отримують жителі Шепетівського району та Нетішинської міської громади, розповіли в Пенсійному фонді.

Related video

У Хмельницькій області проживає 359 303 пенсіонери, мінімальна пенсія яких складає 2 093 гривні, проте судді у відставці з повним стажем роботи мають найвищі виплати. Про це повідомили в "Суспільному" з посиланням на відповідь Пенсійного фонду на інформаційний запит.

Найзабезпеченіші пенсіонери Хмельницької області

Судді у відставці, що мають повний стаж роботи, отримують найвищі пенсійні виплати, а саме:

194 748, 05 грн на місяць;

183 192, 67 грн на місяць;

180 247, 62 грн на місяць;

166 825, 23 грн на місяць;

162 864, 26 грн на місяць.

Також у Хмельницькому 3712 пенсіонерів отримують виплати в розмірі понад 10 тисяч гривень, зокрема середній розмір пенсійних виплат складає 14 823,13 гривні. У ПФУ наголосили, що розмір пенсій залежить від страхового стажу та заробітної плати.

Важливо

Пенсіонерів можуть змусити ставати на облік у ТЦК: що пропонують нардепи

Найвищі пенсійні виплати отримують жителі Шепетівського району та Нетішинської міської громади. Середній розмір складає 4 222,23 гривні та 6 905,50 гривні.

Натомість 12 568 людей отримують мінімальні виплати в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, — 2 093 гривні. Також 2 730 людей отримують виплати нижче прожиткового мінімуму — 1 252,34 гривні.

"Надана інформація стосується лише осіб, які отримують пенсійні виплати відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Надати інформацію щодо осіб, які отримують пенсійні виплати за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, вивільнених з військової служби, та деяких інших осіб" наразі неможливо, у зв’язку з відсутністю технічної можливості", — додали у ПФУ.

Нагадаємо, 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що у 2024 році громадяни отримуватимуть вчасно пенсійні виплати і зарплату. Він наголосив, що Україна повною мірою виконує соціальні зобов'язання.

Раніше повідомили, що у 2024 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати 31 рік страхового стажу. В разі відсутності потрібної кількості стажу потрібно буде чекати до 63-65 років.