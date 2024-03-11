Час розплати: коли запрацює реєстр збитків, завданих російською армією

Як пояснила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, до реєстру можна буде подавати заяви, що стосуються збитків і шкоди, заподіяної фізособам, які втратили житло внаслідок російської агресії.

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Через повномасштабну війну, яку розпочала Росія, багато українців втратили своє житло. Тим часом уряд планує дозволити громадянам, які постраждали від агресії РФ, подавати заяву до міжнародного реєстру збитків. Про це розповіла на Youtube-каналі "Укрінформу" заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

За її словами, міжнародний реєстр збитків відкриють для українців у квітні 2024 року. Там можна буде реєструвати заяви, що стосуються збитків і шкоди, завданої фізичним особам, які втратили житло внаслідок російської агресії.

"Ми почали з цієї категорії, оскільки щодо неї багато чого зроблено в Україні. Через застосунок "Дія" теж можна подати заявку й отримати компенсацію за знищене або пошкоджене майно. Ця база на нашій українській системі вже сформована, і її можна буде легко передати в міжнародний реєстр", — сказала вона.

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За її словами, для українців створять спеціальну інструкцію, за якою люди подаватимуть заяви. Очікується, що потрібно буде просто заповнювати спеціальну форму із запитаннями, відповідь на які: "так" або "ні".

Також постраждалим від війни українцям потрібно буде надати відповідні докази. Йдеться про експертизи, свідчення, протоколи поліції, матеріали кримінальної справи. Ці документи потрібно буде завантажувати до реєстру.

Очікується, що в рамках першого етапу до міжнародного реєстру надійдуть сотні тисяч звернень, оскільки в українському реєстрі вже зафіксовано близько 500 тисяч заяв на компенсацію.

Компенсації шкоди завданої Росією: який механізм виплат

Улітку 2023 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що механізм, за допомогою якого можна буде відшкодувати збитки, завдані збройною агресією РФ, уже погоджено міністрами G-7.

Він пояснив, що такий механізм складається з трьох ключових елементів:

перший елемент — створення реєстру збитків;

створення компенсаційної комісії;

наповнення фінансуванням.

При цьому Малюська підкреслив, що сума заарештованих активів порівняно невелика з тим, яких збитків зазнала Україна під час війни. Тому дуже важливо, щоб були заарештовані всі активи Російської Федерації на Заході.

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Тим часом нагадаємо, що Євросоюз і партнери з "Великої сімки" заморозили близько 300 млрд євро (311 млрд доларів) резервів російського Центробанку і 19 млрд євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями.