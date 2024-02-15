Україна потребує пів трильйона доларів на відновлення, — Шмигаль

Найбільше постраждали житловий сектор, сектори торгівлі та промисловості, сільське господарство, енергетика і транспорт.

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Потреби на відбудову України складають нині вже майже 486 мільярдів доларів. Сукупні ж економічні, соціальні та інші втрати України станом на кінець 2023 року становлять майже 499 мільярдів доларів. Ці дані озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації третьої оцінки збитків і потреб на відновлення України (RDNA3), проведеної за участі Світового банку.

За словами Шмигаля, лише у 2024 році Україна потребує близько 15 млрд доларів на найбільш нагальні потреби з відбудови та відновлення.

"Ми бачимо, що за останній рік потреби на відбудову продовжили зростати. Особливо зростання помітно в житловому секторі, де через дії ворога зруйновано чи пошкоджено 10% від усього фонду житла", — заявив Шмигаль.

Згідно з оприлюдненим звітом, найбільше постраждали житловий сектор, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика і сільське господарство. У географічному вимірі найбільше руйнувань — у Донецькій, Харківській, Луганській, Запорізькій, Херсонській та Київській областях.

В українському уряді переконані, що головним ресурсом для відновлення України має стати конфіскація заморожених російських активів.

Оцінка збитків інфраструктури

Оновила оцінку збитків, завданих інфраструктурі України, і Київська школа економіки. За підрахунками KSE Institute, станом на січень 2024 року ця сума складає 155 мільярдів доларів.

На першому місці за сумою збитків залишається житловий фонд. Це 58,9 млрд доларів. В Україні пошкоджені або зруйновані 250 тисяч будівель.

Далі йде інфраструктура — 36,8 млрд доларів. Втрати промисловості та підприємства оцінюють в 13,1 млрд доларів. За останніми даними зруйновано або пошкоджено 78 малих, середніх та великих приватних підприємств, а також 348 держпідприємств.

Енергетична галузь втрати 9 млрд, агропромисловий комплекс — 8,7 млрд доларів.

Народний депутат і голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважує, що ці цифри є приблизними.

"Оцінити реальні збитки на територіях, близьких до зони ведення бойових дій (а лінія фронту простягнулась на 1200 км) неможливо через високі безпекові ризики", — написав у Telegram Гетманцев.

Нагадаємо, у березні 2023 року Світовий банк та Європейська Комісія оцінили потреби України на відновленні у розмірі 411 млрд доларів.

3 січня 2024 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібно понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування на цей рік. Керівник уряду назвав лідерів підтримки, які залишаються незмінними. Це Європейський Союз, Канада, США, Японія, МВФ, Велика Британія, Світовий банк. Він висловив сподівання, що ритмічна, своєчасна та стабільна допомога партнерів триватиме й надалі.