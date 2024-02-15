Украина нуждается в полтриллиона долларов на восстановление, — Шмыгаль

Больше всего пострадали жилой сектор, секторы торговли и промышленности, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

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Потребности на восстановление Украины составляют сейчас уже почти 486 миллиардов долларов. Совокупные же экономические, социальные и другие потери Украины по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 миллиардов долларов. Эти данные озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации третьей оценки убытков и потребностей на восстановление Украины (RDNA3), проведенной при участии Всемирного банка.

По словам Шмыгаля, только в 2024 году Украина нуждается в около 15 млрд долларов на наиболее насущные потребности по восстановлению и реконструкции.

"Мы видим, что за последний год потребности на восстановление продолжили расти. Особенно рост заметен в жилом секторе, где из-за действий врага разрушено или повреждено 10% от всего фонда жилья", — заявил Шмыгаль.

Согласно обнародованному отчету, больше всего пострадали жилой сектор, транспорт, торговля и промышленность, энергетика и сельское хозяйство. В географическом измерении больше всего разрушений — в Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областях.

В украинском правительстве убеждены, что главным ресурсом для восстановления Украины должна стать конфискация замороженных российских активов.

Оценка ущерба инфраструктуры

Обновила оценку ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины, и Киевская школа экономики. По подсчетам KSE Institute, по состоянию на январь 2024 года эта сумма составляет 155 миллиардов долларов.

На первом месте по сумме убытков остается жилищный фонд. Это 58,9 млрд долларов. В Украине повреждены или разрушены 250 тысяч зданий.

Далее следует инфраструктура — 36,8 млрд долларов. Потери промышленности и предприятия оценивают в 13,1 млрд долларов. По последним данным разрушено или повреждено 78 малых, средних и крупных частных предприятий, а также 348 госпредприятий.

Энергетическая отрасль потери 9 млрд, агропромышленный комплекс — 8,7 млрд долларов.

Народный депутат и председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает, что эти цифры являются приблизительными.

"Оценить реальные убытки на территориях, близких к зоне ведения боевых действий (а линия фронта протянулась на 1200 км) невозможно из-за высоких рисков безопасности", — написал в Telegram Гетманцев.

Напомним, в марте 2023 года Всемирный банк и Европейская Комиссия оценили потребности Украины на восстановлении в размере 411 млрд долларов.

3 января 2024 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украине нужно более 37 млрд долларов внешнего финансирования на этот год. Руководитель правительства назвал лидеров поддержки, которые остаются неизменными. Это Европейский Союз, Канада, США, Япония, МВФ, Великобритания, Всемирный банк. Он выразил надежду, что ритмичная, своевременная и стабильная помощь партнеров будет продолжаться и в дальнейшем.