Ціни на продукти не дивують рекордами: на яких покупках українці можуть зекономити

За даними Державної служби статистики, в Україні продовжують знижуватися ціни на деякі популярні продукти. Зокрема, дешевшають яйця та крупи, також відбуваються зміни з цінами на м'ясо.

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Попри побоювання деяких експертів, що ціни на продукти в Україні різко зростуть через блокаду кордону з Польщею, за підсумками лютого спостерігається кардинально інша ситуація. Наприклад, як свідчать дані Державної служби статистики, в Україні дешевшають крупи та яйця.

Як змінилися ціни на продукти

Отже, у лютому 2024 року в Україні дешевшали гречані крупи. Так, ціни, у середньому, знизилися на 3,1%, тож зараз цей товар у магазинах покупцям пропонується за 28 гривень/кілограм.

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Знижувалися ціни й на яйця. Вони, як свідчать дані держструктури, стали дешевшими на 2,8% й коштують наразі 49,6 гривні за десяток. Також для українців подешевшало м'ясо, зокрема свинина — на 2,7% до 179,8 гривні/кілограм. Змінилися ціни й на куряче філе, хоча й всього на 1% — м'ясо подешевшало до 158 гривень/кілограм.

Водночас деякі продукти продовжували додавати у ціні. Це стосується картоплі, яка подорожчала на 6% та коштує 22,8 гривні/кілограм, а також буряків, які подорожчали на 5,9% — до 17,1 гривні/кілограм, та яблук, за кілограм яких покупці віддають, у середньому, 23,2 гривні (плюс 5,1%).

Що буде з цінами навесні

Якщо зараз українці можуть бачити зниження цін на деякі продукти, то вже навесні розпочнеться нова хвиля подорожчання. Так, за словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, додаватимуть у ціні, зокрема, яйця, оскільки оновляться ціни на комбікорм для птахів. Але якогось серйозного коливання цін експерт не прогнозує та зазначає, що вартість українських продуктів майже не зміниться. Натомість можуть подорожчати імпортні продукти блокаду україно-польського кордону. Він пояснив, що майже 92% продукції, яка представлена на українському ринку — від місцевих виробників. Завозять в Україну рибу та екзотичні фрукти.

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"Серйозних причин для росту цін на ті товари, якими ми повністю себе забезпечуємо, немає, — каже експерт. — З овочами проблем не буде. Ми посадили багато цибулі, моркви, тож на велике зростання цін не очікуємо. Імпорт, який створював конкуренцію вітчизняному виробнику, продаватиметься за тими ж цінами, що й раніше. Якщо імпортні продукти коштуватимуть дорожче, їх в принципі ніхто не купуватиме", — зауважив він.

Нагадаємо, нещодавно українців попередили, що за популярний серед багатьох фрукт у майбутньому доведеться платити чималі кошти. Усе через стрімку зміну кліматичних умов на Землі. Також раніше Фокус писав про можливі наслідки заборони імпорту польської молочки.