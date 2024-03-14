Пенсії в Україні: кому підвищать виплати у квітні

На квітень 2024 року заплановано автоматичний перерахунок пенсій і додаткове збільшення деяких виплат.

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У квітні 2024 року на деяких громадян чекає підвищення пенсійних виплат. Пенсії буде перераховано для осіб, які досягли 65 років і мають повний страховий стаж, а також для пенсіонерів, які працюють. Про це повідомляє видання "На пенсії".

З урахуванням збільшення мінімальної зарплати з 1 січня 2024 року до 7 100 гривень, пенсії для українців, старших за 65 років із повним стажем, становлять тепер не менше ніж 2 840 гривень.

Згідно з планами, збільшення цього показника з 1 квітня призведе до підвищення мінімальної пенсії для зазначених осіб до 3200 гривень.

Зі збільшенням прожиткового мінімуму до 2361 гривні з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія в Україні зросла на 268 гривень. Потім, з 1 березня, пенсії українців підвищили на 7,96%, що в середньому становило приріст на 322 гривні.

Таким чином, розмір середньої пенсії в Україні збільшиться з 5395 грн до 5717 грн.

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