Українці можуть залишитися без стажу та пенсій: пояснення ПФУ

За словами представників Пенсійного фонду, необхідно уважно стежити за документами не тільки під час оформлення виплат, а й під час працевлаштування. Це допоможе уникнути проблем у майбутньому.

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Через деякі помилки низка українців може залишитися без пенсійних виплат і страхового стажу. Представники Пенсійного фонду відповіли, як можна уникнути проблем.

Вкрай важливо звертати увагу на заповнені дані в трудовій книжці не тільки під час отримання пенсії, а й у ті моменти, коли людина влаштовується на нову роботу. Якщо там допущено помилки, тоді можуть виникнути певні проблеми із сумою виплат і кількістю стажу.

До найпоширеніших помилок, які виникають під час заповнення трудової книжки, представники Пенсійного фонду віднесли такі:

дата; назва посади; назва підприємства або компанії; номер і дата наказу; підпис керівника та його ПІБ, печатка;

мають бути зафіксовані зміни в назві підприємства або їхня реорганізація;

записи в трудовій книжці не повинні бути виконані "іншим чорнилом" після попередніх записів про прийняття або звільнення. Помилки мають бути виправлені окремим записом, який має бути засвідчений відповідно до вимог.

Примітно, що тільки у роботодавців є можливість вносити низку змін до трудової книжки, якщо вони не є винуватцями помилок. Також зазначено, що під час зміни прізвища важливо правильно зазначити необхідний документи, дату його видання.

До слова, 3 роки тому в Україні з'явилися електронні трудові книжки. У зв'язку з цим роботодавці мають надсилати до Пенсійного фонду копії трудових книжок своїх підопічних. Це має забезпечити повну інформацію про стаж.

Окремо в Пенсійному фонді розповіли, що рішення про нарахування стажу ухвалює посадова особа, а не автоматична система.

Нагадаємо, в Україні деяким пенсіонерам можуть виплатити одразу шість пенсій. У ПФУ назвали умову, яку потрібно виконати для того, щоб отримати таку виплату. Також Фокус розповідав, як пенсіонери судяться з державою через пенсії.