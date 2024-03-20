В Україні різко подорожчають сигарети: скільки коштуватиме пачка

Через підвищення акцизів на тютюнові вироби, яке заплановано урядовим законопроєктом на липень 2024 року, пачка сигарет середнього класу подорожчає більш ніж на 40 гривень.

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Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо підвищення акцизів на сигарети, починаючи з липня 2024 року. Картку законопроєкту розміщено на офіційному вебпорталі парламенту України.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, перегляд розміру ставок акцизного збору продиктований тим, що Україна зобов'язалася щорічно підвищувати його на тютюнові вироби на 20% та дотримуватися Директиви ЄС 2011/64/EU. Це також стосується одночасного еквівалентного підвищення акцизних ставок на тютюн, промислові замінники тютюну та зменшення їх розміру для тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕНів).

Якою буде ціна

Вартість сигарет залежатиме від коливання курсу валюти у країні. Якщо співвідношення між доларом та євро залишиться незмінним, решта складових вартості сигарет залишаться стабільними. Тож ціна на пачку сигарет середнього класу (тобто сигарети з фільтром, які належать до середньої цінової категорії та мають середню якість сировини), за розрахунками oboz.ua, буде такою:

2024 рік — 84,9 грн за пачку;

2025 рік — 101,8 грн за пачку;

2026 рік — 114,9 грн за пачку;

2027 рік — 126,5 грн за пачку.

На думку експертів, зростання ціни сприятиме збільшенню податкових надходжень. Наприклад, торік, коли обсяги продажів сигарет стабілізувались, а акциз зріс на 20%, податкові надходження зросли на 36% — до 80,3 мільярда гривень.

"Реалізація законопроєкту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році — 5 001 млн грн, у 2027 році — 9 379 млн грн, у 2028 році — 13 852 млн грн", — йдеться у пояснювальній записці.

Соціальна складова законопроєкту

Водночас зменшується і кількість тих, хто палить, тобто курців стає менше, але вони платять більше.

"Зменшити кількість курців – одна із цілей уряду", — нагадує Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров‘я України.

За даними Центру, куріння є причиною 130 тисяч передчасних смертей українців щороку від таких захворювань, як інфаркт, інсульт, онкологічні захворювання та ін.

"Реалізація законопроєкту сприятиме досягненню соціального ефекту: зменшенню споживання сигарет, і, як наслідок, захворюваності на серцево-судинні хвороби та збільшення тривалості життя українця", — пояснюють у Мінфіні.

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