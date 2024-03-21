Потужний завод в Індії відмовився приймати російську нафту, — Reuters

За даними журналістів, у російських нафтових компаній можуть виникнути труднощі з пошуком суден для експорту надлишків нафти після недавніх атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи.

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Індія є одним із ключових союзників Росії на енергетичному ринку. Це пов'язано з тим, що індійські компанії активно купують нафту в Росії. Проте, спостерігається зміна ситуації. Про це повідомляє видання Reuters.

США продовжують нарощувати тиск санкціями на Росію, що тягне за собою виникнення все більших проблем у російської держави-агресора з експортом нафти. Водночас Індія, стратегічний партнер Вашингтона, продовжує надавати суттєву підтримку Кремлю через закупівлі нафти.

Одним з ефектів санкційної політики США стало рішення компанії Reliance Industries в Індії відмовитися від закупівель російської нафти, яку доправляють із використанням танкерів "Совкомфлота".

Після нещодавніх атак українських безпілотників на нафтопереробні заводи, російські нафтові компанії можуть зіткнутися з труднощами в пошуку суден для експорту своїх надлишків нафти.

Крім того, російські компанії вже стикаються з труднощами в зборі платежів за продаж нафти, в основному через банківські обмеження. Наприклад, на початку лютого банки в Гонконзі відмовилися проводити російські платежі. Це посилення обмежень у банківському секторі відбувається на тлі зростаючого санкційного тиску.

Раніше ЗМІ повідомляли, що термінал у Туреччині відмовився приймати нафту з РФ. За даними журналістів, погрози від США накласти санкції на фінансові компанії, що ведуть бізнес із РФ, призвели до охолодження турецько-російської торгівлі.

Також 13 лютого стало відомо, що РФ заблокували частину флоту для перевезення нафти. Безпорадність Кремля вирішити ситуацію спровокувала різке зростання вартості фрахту, в той час як російська нафта почала дешевшати.