Збільшення пенсійних виплат: хто з українців отримає понад 8 тисяч гривень у квітні

У березні проіндексували пенсійні виплати громадян, які мають інвалідність. Зокрема, йдеться про військовослужбовців та ліквідаторів авіарії на ЧАЕС.

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В Україні збільшили розміри пенсій громадян через березневу індексацію. У середньому виплати піднялися на 400 гривень. Про це повідомили в Пенсійному фонді в Facebook.

У ПФУ зауважили, що мінімально пенсійні виплати збільшилися на 100 гривень, тоді як максимально на 1500. Пенсії громадян зросли через підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 до 2361 гривні.

Також були проіндексовані виплати особам, що мають інвалідність та належать до певної категорії. Йдеться про ліквідаторів аварії на ЧАЕС, мінімальні пенсії збільшено:

для осіб з інвалідністю І групи — 14 308,46 гривні;

II групи — 11 446,77 гривні;

III групи — 8 585,08 гривень.

Мінімальні пенсії для осіб з інвалідністю через війну та учасником бойових дій:

І групи – 15 347 гривень;

II групи – 12 396 гривень;

III групи – 8 500 гривень;

УБД – 4958 гривень.

Нагадаємо, в Україні збільшити виплати для ветеранів. Зокрема, розмір не буде привʼязаним до прожиткового мінімуму для осіб, що втратити працездатність. Крім цього, відбулося підвищення виплат учасникам бойових дій і постраждалим внаслідок Революції Гідності.

Раніше повідомлялося, що деякі українці можуть вийти на пенсію раніше, ніж у 60 років, зокрема це стосується восьми категорій громадян. Також для призначення дострокових виплат потрібно певні документи подати до Пенсійного фонду.