Без імпорту газу і транзиту з РФ: як в Україні хочуть підвищити енергонезалежність країни

Україна також запропонувала країнам Європейського Союзу додатково зберігати близько 3 мільярдів кубометрів газу у своїх підземних сховищах.

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Український уряд укотре підтвердив, що не збирається продовжувати угоду про транзит російського газу після закінчення терміну контракту 31 грудня 2024 року. Про це йдеться в тексті Меморандуму, який Україна підписала з Міжнародним валютним Фондом (МВФ).

"Оновлені стратегії "Оператора ГТС України" (ОГТСУ) та газотранспортної галузі відповідним чином відображають нове операційне середовище з метою оптимізувати розмір системи та визначити альтернативні джерела постачання газу", — йдеться в документі.

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Зазначається, що ці заходи є вирішальними для ОГТСУ в плані фінансової та оперативної підготовки для підготовки до нульового транзиту, коли термін дії транзитного контракту закінчиться. Також зазначається, що Україна зможе прийняти 3 мільярди кубометрів додаткового "блакитного палива" та зберігати ресурс для потреб країн Європейського Союзу.

Крім того, в уряді збираються відмовитися від імпорту газу і 2024 року, оскільки внутрішнє споживання знизилося, а виробництво зросло.

"На наступний опалювальний сезон 2024/25 року влада не планує додаткового імпорту газу для внутрішнього споживання, зокрема за рахунок розширення виробничих потужностей "Нафтогазу", — ідеться в документі.

Нагадаємо, 5 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що опалювальний сезон 2023/2024 Україна пройшла з газом власного видобутку. Він зазначив, що одним із чинників, які допомогли Україні не закуповувати газ за кордоном, стало те, що 2023 року "Укргазвидобування", структурний підрозділ "Нафтогазу", запустило в експлуатацію 86 нових свердловин, частина з яких — дуже потужні.

"Другий параметр, на жаль, — це втрата територій разом із великими промисловими підприємствами, тобто втрата виробничого споживання", — розповів він.

Тим часом голова правління компанії НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов 11 березня сказав, що транзит російського газу для компанії є збитковим, оскільки "Газпром" щорічно платить близько 800 мільйонів доларів, хоча в контракті передбачена зовсім інша сума — 1,2 мільярда доларів.

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Також раніше міністр енергетики Герман Галущенко говорив, що Україна вже запропонувала європейським компаніям, які зараз отримують російський газ через територію країни, закачувати весь обсяг "блакитного палива" в українські газосховища для зберігання.