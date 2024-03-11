"Нафтогаз" втрачає гроші на транзиті газу: скільки і чому недоплачують росіяни

Щорічно російський "Газпром" платить українському "Нафтогазу" за транзит "блакитного палива" 800 мільйонів доларів з 1,2 мільярда, передбачених контрактом.

Related video

Російський "Газпром" недоплачує "Нафтогазу" за транзит газу через українську територію, тому українська компанія зазнає збитків. Про це в інтерв'ю виданню Forbes сказав голова правління компанії НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Він пояснив, що в травні 2022 року Україна зупинила транзит газу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Сохранівка", оскільки її окупувала російська армія. "Нафтогаз" запропонував перевести обсяги газу на ГВС "Суджа", але Росія відмовилася від цієї пропозиції.

Важливо

ЄС поступово відмовляється від газу з Росії, але в один момент "закрутити вентиль" не вийде, — аналітик (відео)

Тому "Газпром" за транзит "блакитного палива" платить українській компанії лише дві третини від передбаченого контрактом — майже 800 мільйонів доларів з 1,2 мільярда доларів на рік. Водночас "Нафтогазу", за контрактом, доводиться бронювати для транзиту всю потужність української газотранспортної системи (ГТС).

"Тому ми зараз отримуємо менше, ніж платимо Оператору ГТС", — розповів Чернишов.

Водночас "Нафтогаз" намагається змусити Росію сплатити всю суму, яка прописана в контракті за транзит газу. Наразі спір, як зазначив голова "Нафтогазу", розглядають у Стокгольмському арбітражі.

"У Стокгольмі були попередні арбітражі з "Газпромом". На сьогодні наша позовна вимога становить 800 мільйонів доларів. За підсумками року ми її збільшимо до майже 1,4 мільярда доларів. Рішення очікуємо на початку 2026 року. Маємо сильну позицію, тому налаштовані на позитивний результат", — сказав він.

Нагадаємо, 31 грудня 2024 року спливає термін контракту між Україною і Росією на транспортування російського газу в Європу. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук зазначила, що на нещодавній зустрічі міністрів енергетики, яка відбулася в Парижі, багато країн проінформували Київ про те, що вони за останні два роки істотно скоротили залежність від російського газу.

Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, за якої умови транзит газу буде продовжено після 31 грудня.

"Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось із європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу — ми готові таку послугу надавати. Тут ініціатива на боці ЄС і наших європейських партнерів", — пояснив він.

Важливо

Менше газу, більше бідних, нижчий рейтинг: які проблеми має економіка Росії

Глава Кабміну наголосив, що наразі Україна не планує жодних нових переговорів із Москвою про те, щоб підписати новий контракт на транзит газу.

21 лютого пресслужба Міністерства енергетики повідомила, що в Україні збираються повторно протестувати газотранспортну систему, щоб підтвердити готовність інфраструктури до зупинки транзиту російського газу.