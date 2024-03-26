"Треба більше часу": в "Укренерго" повідомили, коли буде світло у Харкові, Одесі і Кривому Розі

Найгірша ситуація склалася в Харкові та Одесі через постійні удари ЗС РФ та руйнування об'єктів магістрального рівня. Є також проблеми зі світлом у Кривому Розі.

Related video

В Україні ще не змогли повністю відновити електропостачання в населених пунктах, які зазнали масштабної атаки РФ на енергетичні об'єкти. Про це "УП" розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами в деяких регіонах існують проблеми після серії атак.

Важливо

"Не хочу давати прогнози": в Укренерго припустили, коли Харків буде зі світлом

"Сьогодні вночі ворог атакуав дві південні області — Одеську і Миколаївську. Через це ситуація в Одесі погіршилася. Ми плануємо найближчим часом усунути той дефіцит електрики, який є у місті, щоб містяни мали доступ до електрики. У нас зберігаються також проблеми по Кривому Рогу. Ми плануємо продовж 2-3 днів ситуацію вирівняти. І всі споживачі будуть зі світлом", — сказав голова "Укренерго".

Володимир Кудрицький зауважив, що зараз важливим є те, аби не тільки побутові споживачі були зі світлом, але й могла працювати промисловість.

За його словами, найгіршою залишається ситуація в Харкові, де РФ балістикою намагалася знищити всі об'єкти магістрального рівня, які є в місті. Пошкоджень зазнали декілька підстанцій, які передають електрику в місто та місцеві елкктростанції.

"Там треба більше часу на відновлення. Важко давати точний прогноз. Думаю наприкніці цього, на початку наступного тижня ми зможемо ще покращити ситуації. Для мене те, що в Харкові запустили метро, є показником, що місто повертається до нормального життя. 80% споживачів уже зі світлом. Це теж непоганий показник, враховуючи масштаби пошкоджень", — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, що під час масштабної ракетної атаки 22 березня росіяни завдавали ударів по теплових та гідроелектростанціях, а також обстрілювали магістральні підстанції. Однак спроба окупантів залишити без світла усю країну успіхом не увінчалася — масштабного блекауту не сталося.

Також міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що атака ЗС РФ по енергетиці спричинила масштабний збій в роботі енергосистеми України.