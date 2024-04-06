В Україні можуть збільшити тарифи на світло, щоб уникнути відключень: деталі від Міненерго

80% об'єктів компанії ДТЕК, як заявив профільний міністр Герман Галущенко, були серйозно пошкоджені, через що дефіцит електроенергії становить 6 ГВт. А збитки можуть оцінюватися в мільярдах доларів.

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Через російські удари по енергетичній інфраструктурі України, уряд може підвищити ціни на електроенергію і закликати до економії електрики. Такий захід необхідний, щоб уникнути відключень вже цього літа. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Енергетичні об'єкти стали ключовими цілями для Росії, ідеться в публікації, тому удари загарбників по українських енергетичних об'єктах останніми тижнями були масштабнішими і краще спланованими, ніж атаки в попередні два роки. Унаслідок атак було виведено з ладу генерувальні потужності, через що постачання електроенергії стало обмеженим.

Яких було завдано збитків

"Руйнування були значними — і у виробництві електроенергії, і в її передачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштабів збитків, оскільки багато об'єктів досі перебувають під завалами, і ми не можемо до них дістатися", — прокоментував ситуацію Галущенко.

За його словами, офіційно збитки від російських атак поки що не оцінили, але за попередніми даними, вже сягнули 1 млрд гривень (близько 26 млн доларів). Але скоріше збитки будуть оцінюватися в мільярдах доларів.

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Галущенко зазначив, що 80% об'єктів компанії ДТЕК було серйозно пошкоджено, через що дефіцит електроенергії становить 6 ГВт. Щоб його заповнити, Україна шукає необхідне їй енергетичне обладнання по всьому світу, але ці зусилля, акцентував міністр, будуть марними, якщо у країни не буде достатньо засобів ППО.

Що пропонує міністр

За час повномасштабної війни з РФ українська влада успішно проводила кампанію "розумного споживання" електроенергії, впроваджуючи практику віялових відключень. Також керівництво країни неодноразово зверталося до громадян із проханням помірно користуватися електроприладами, щоб уникнути перевантажень у мережі.

"Залежно від ситуації в липні та серпні ми будемо просити людей економити якомога більше. Росіяни не зможуть повторити відключення 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків у нас буде базова генерація, яка покриє від 30 до 50 % наших потреб", — підкреслив Галущенко.

Водночас чиновник не виключив підвищення тарифів на електроенергію для населення і сказав, що уряд вивчає різні способи фінансування ремонту енергетичних активів.

"Сьогодні ситуація ще складніша, ніж торік, оскільки ми втратили багато гідроенергії й змушені проводити планові ремонти атомних блоків", — сказав він.

Тим часом є й позитивний момент. Так Україна має намір добудувати два енергоблоки на Хмельницькій АЕС. За словами Галущенка, один із блоків уже майже готовий. Причому обладнання надійде з Болгарії, де відмовилися від будівництва атомної станції в місті Белене.

Насамкінець міністр повідомив, що для введення блоку на один гігават в експлуатацію знадобиться 30 місяців.

"Це дуже важливо, оскільки українська економіка потребуватиме більшої кількості електроенергії", — підсумував Галущенко.

Нагадаємо, кореспонденти The Washington Post побували на розбомбленому росіянами енергетичному об'єкті, в якому продовжують працювати фахівці. Вони розповіли про наслідки ворожих ударів і про те, як діяли працівники об'єкта під час обстрілу.