В Украине могут увеличить тарифы на свет, чтобы избежать отключений: детали от Минэнерго

80% объектов компании ДТЭК, как заявил профильный министр Герман Галущенко, были серьезно повреждены, из-за чего дефицит электроэнергии составляет 6 ГВт. А ущерб может оцениваться в миллиардах долларов.

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Из-за российский ударов по энергетической инфраструктуре Украины, правительство может повысить цены на электроэнергию и призвать к экономии электричества. Такая мера необходима, чтобы избежать отключений уже этим летом. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью агентству Bloomberg.

Энергетические объекты стали ключевыми целями для России, говорится в публикации, поэтому удары захватчиков по украинским энергетическим объектам в последние недели были более масштабными и лучше спланированными, чем атаки в предыдущие два года. В результате атак были выведены из строя генерирующие мощности, из-за чего поставки электроэнергии стали ограниченными.

Какой был нанесен ущерб

"Разрушения были значительными — и в производстве электроэнергии, и в ее передаче. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабов ущерба, поскольку многие объекты до сих пор находятся под завалами, и мы не можем до них добраться", — прокомментировал ситуацию Галущенко.

По его словам, официально ущерб от российских атак пока не был оценен, но по предварительным данным, уже достиг 1 млрд гривен (около 26 млн долларов). Но скорее ущерб будет оцениваться в миллиардах долларов.

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Галущенко отметил, что 80% объектов компании ДТЭК были серьезно повреждены, из-за чего дефицит электроэнергии составляет 6 гигаватт. Чтобы его восполнить, Украина ищет необходимое ей энергетическое оборудование по всему миру, но эти усилия, акцентировал министр, будут бесполезными, если у страны не будет достаточно средств ПВО.

Что предлагает министр

За время полномасштабной войны с РФ украинские власти успешно проводили кампанию "разумного потребления" электроэнергии, внедряя практику веерных отключений. Также руководство страны неоднократно обращалось к гражданам с просьбой умеренно пользоваться электроприборами, чтобы избежать перегрузок в сети.

"В зависимости от ситуации в июле и августе мы будем просить людей экономить как можно больше. Россияне не смогут повторить отключения 2022 и 2023 годов. Даже в случае огромного ущерба у нас будет базовая генерация, которая покроет от 30 до 50 % наших потребностей", — подчеркнул Галущенко.

В то же время чиновник не исключил повышения тарифов на электроэнергию для населения и сказал, что правительство изучает различные способы финансирования ремонта энергетических активов.

"Сегодня ситуация еще более сложная, чем в прошлом году, поскольку мы потеряли много гидроэнергии и вынуждены проводить плановые ремонты атомных блоков", — сказал он.

Между тем есть и положительный момент. Так Украина намерена достроить два энергоблока на Хмельницкой АЭС. По словам Галущенко, один из блоков уже почти готов. Причем оборудование поступит из Болгарии, где отказались от строительства атомной станции в городе Белене.

В заключении министр сообщил, что для ввода блока на один гигаватт в эксплуатацию понадобится 30 месяцев.

"Это очень важно, поскольку украинская экономика будет нуждаться в большем количестве электроэнергии", — подытожил Галущенко.

Напомним, корреспонденты The Washington Post побывали на разбомбленном россиянами энергетическом объекте, в котором продолжают работать специалисты. Они рассказали о последствиях вражеских ударов и о том, как действовали работники объекта во время обстрела.