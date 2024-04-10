Не тільки в Харкові: де в Україні запровадили аварійні відключення світла 10 квітня

Як повідомили в "Укренерго", наразі в регіонах, де відсутня електроенергія, тривають відновлювальні роботи.

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Російська армія не припиняє обстрілювати об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні. Після обстрілів проблеми зі світлом фіксуються у трьох регіонах країни. Про це повідомили в "Укренерго".

Так, за інформацією компанії, вранці 10 квітня росіяни, застосовуючи БПЛА та ракети, атакували енергооб’єкти в південному регіоні, пошкодили обладнання на одній з підстанцій "Укренерго". Внаслідок атаки відбулося аварійне відключення споживачів в Херсонській та Миколаївській областях. О восьмій ранку фахівцям вдалося відновити енергоживлення було відновлене, але вже під час наступної повітряної тривоги знову почались відключення.

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"Аварійні відключення світла станом на зараз запроваджені для споживачів у Миколаївській та Херсонській областях. Тривають відновлювальні роботи", — додали у пресслужбі.

Також продовжують діяти ліміти споживання для промислових споживачів на Криворіжжі у населених пунктах Харківської області обмежили роботу електротранспорту.

Водночас як повідомили у Міністерстві енергетики, ЗС РФ також пошкодили об'єкт генерації на території Одеської області, однак відключення світла в регіоні не запроваджували. У відомстві кажуть, що попри обстріли та руйнування українська енергосистема продовжує стабільно працювати.

Руйнування ТЕС України: як хочуть відновлювати об'єкти

Російська армія з березня цілеспрямовано б'є по українських електростанціях, тож уряд вже зараз думає над тим, як відновити зруйновані об'єкти. Про це пише Фокус у своїй статті: "Врятувати енергетику. Коли та чиїм коштом відбудуться ремонти пошкоджених Росією ТЕС"

Так, за словами генерального директора компанії ДТЕК Максима Тімченка, найшвидший спосіб відновити ТЕС — доставити обладнання з-за кордону.

"На двох з наших станцій пошкоджено всі блоки, але частину ми відновимо. Ще одна станція зупинена на непрогнозований період… З кожною атакою ми можемо відновити все менше обладнання. І в якийсь момент можна дійти до ситуації, коли не буде чого відновлювати", — розповів Тімченко в інтерв’ю для Forbes Ukraine.

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Зауважимо, що впродовж першого місяця весни росіяни пошкодили в Україні ДніпроГЕС та інші потужності. А згодом окупанти завдали серйозних руйнувань Зміївській ТЕС компанії "Центренерго" та двом електростанціям ДТЕК — Бурштинській та Ладижинській ТЕС.

Тим часом в уряді вже роздумують над тим, аби підвищити тарифи на світло для населення. Так компанії, які доставляють струм споживачам, отримають додаткове фінансування для того, аби відновити потужності. Також 3 квітня у ДТЕК розповіли щодо пошкодженої ТЕС після атак 22 і 29 березня.