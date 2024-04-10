Не только в Харькове: где в Украине ввели аварийные отключения света 10 апреля
Как сообщили в "Укрэнерго", сейчас в регионах, где отсутствует электроэнергия, продолжаются восстановительные работы.
Российская армия не прекращает обстреливать объекты энергетической инфраструктуры в Украине. После обстрелов проблемы со светом фиксируются в трех регионах страны. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Так, по информации компании, утром 10 апреля россияне, применяя БПЛА и ракеты, атаковали энергообъекты в южном регионе, повредили оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго". В результате атаки произошло аварийное отключение потребителей в Херсонской и Николаевской областях. В восемь утра специалистам удалось восстановить энергопитание было восстановлено, но уже во время следующей воздушной тревоги снова начались отключения.
"Аварийные отключения света по состоянию на сейчас введены для потребителей в Николаевской и Херсонской областях. Продолжаются восстановительные работы", — добавили в пресс-службе.
Также продолжают действовать лимиты потребления для промышленных потребителей на Криворожье в населенных пунктах Харьковской области ограничили работу электротранспорта.
В то же время, как сообщили в Министерстве энергетики, ВС РФ также повредили объект генерации на территории Одесской области, однако отключение света в регионе не вводили. В ведомстве говорят, что несмотря на обстрелы и разрушения украинская энергосистема продолжает стабильно работать.
Разрушение ТЭС Украины: как хотят восстанавливать объекты
Российская армия с марта целенаправленно бьет по украинским электростанциям, поэтому правительство уже сейчас думает над тем, как восстановить разрушенные объекты. Об этом пишет Фокус в своей статье: "Спасти энергетику. Когда и за чей счет состоятся ремонты поврежденных Россией ТЭС"
Так, по словам генерального директора компании ДТЭК Максима Тимченка, самый быстрый способ восстановить ТЭС — доставить оборудование из-за рубежа.
"На двух из наших станций повреждены все блоки, но часть мы восстановим. Еще одна станция остановлена на непрогнозируемый период... С каждой атакой мы можем восстановить все меньше оборудования. И в какой-то момент можно дойти до ситуации, когда нечего будет восстанавливать", — рассказал Тимченко в интервью для Forbes Ukraine.Важно
Заметим, что в течение первого месяца весны россияне повредили в Украине ДнепроГЭС и другие мощности. А впоследствии оккупанты нанесли серьезные разрушения Змиевской ТЭС компании "Центрэнерго" и двум электростанциям ДТЭК — Бурштынской и Ладыжинской ТЭС.
Между тем в правительстве уже размышляют над тем, чтобы повысить тарифы на свет для населения. Так компании, которые доставляют ток потребителям, получат дополнительное финансирование для того, чтобы восстановить мощности. Также 3 апреля в ДТЭК рассказали о поврежденной ТЭС после атак 22 и 29 марта.