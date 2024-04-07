Тотального блэкаута в Украине Россия не достигнет, — Галущенко (видео)

В 2024 году российские оккупанты масштабировали свои ракетные и дроновые атаки по Украине. Есть объекты, на которых до сих пор разбирают завалы.

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Даже при негативном сценарии, всю генерацию Украина не потеряет, поэтому тотального блэкаута не будет. В интервью "Ми-Україна" министр энергетики Герман Галущенко сообщил подробности.

Больше всего во время ударов РФ пострадала тепловая генерация. Есть объекты, на которых до сих пор разбирают завалы. Специалисты сейчас оценивают масштабы разрушений.

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"Речь идет о миллиардах", — заявил министр.

Галущенко рассказал, что специалисты работают над стабильной подачей ресурсов к потребителям и предприятиям, несмотря на значительные убытки и масштабные атаки. Руководитель ведомства рассказал, что АЭС производят около половины электроэнергии.

"Тотального блэкаута в стране они не достигнут", — подчеркнул Галущенко.

Ранее оккупанты нанесли удары более локально, выбирая определенные регионы. Таким образом войска РФ пытались повлиять на работу предприятий. Уже в марте 2024 года оккупанты масштабировали свои атаки.

Удары РФ и вероятность блэкаута в Украине

В Минэнерго 5 апреля рассказали, будет ли масштабный блэкаут в Украине. По словам заместителя министра Светланы Гринчук, энергетики круглосуточно работают над тем, чтобы ликвидировать последствия вражеского террора. Сейчас нельзя предсказать дальнейшие действия войск РФ. Она рассказала, что сейчас отключений электричества по всей стране не будет, однако враг является крайне непредсказуемым и нельзя предсказать, какими будут его дальнейшие действия.

В Харьковской области 4 апреля отключили свет примерно 350 тысячам потребителей. В самом Харькове ограничивали потребление света для примерно 100 тысяч абонентов. Еще 12 населенных пунктов в двух регионах обесточены из-за непогоды.

Ограничения действуют в Криворожском районе на Днепровской области. В других регионах Украины отключения света не планируются.

Напомним, 4 апреля энергетики рассказали, что ЗАЭС на грани очередного блэкаута, есть угроза аварийной ситуации. По данным энергетической компании, сейчас Запорожская АЭС соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи — ВЛ-750кВ "Днепровская".