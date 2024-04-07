Тотального блекауту в Україні Росія не досягне, – Галущенко (відео)

У 2024 році російські окупанти масштабували свої ракетні та дронові атаки по Україні. Є об’єкти, на яких досі розбирають завали.

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Навіть при негативному сценарії, всю генерацію Україна не втратить, тому тотального блекауту не буде. В інтерв'ю "Ми-Україна" міністр енергетики Герман Галущенко повідомив подробиці.

Найбільше під час ударів РФ постраждала теплова генерація. Є об’єкти, на яких досі розбирають завали. Фахівці наразі оцінюють масштаби руйнувань.

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"Мова йде про мільярди", – заявив міністр.

Галущенко розповів, що фахівці працюють над стабільною подачею ресурсів до споживачів та підприємств, попри значні збитки та масштабні атаки. Керівник відомства розповів, що АЕС виробляють близько половини електроенергії.

"Тотального блекауту в країні вони не досягнуть", – наголосив Галущенко.

Раніше окупанти завдали ударів більш локально, вибираючи певні регіони. У такий спосіб війська РФ намагалися вплинути на роботу підприємств. Вже в березні 2024 року окупанти масштабували свої атаки.

Удари РФ та ймовірність блекауту в Україні

У Міненерго 5 квітня розповіли, чи буде масштабний блекаут в Україні. Зі слів заступниці міністра Світлани Гринчук, енергетики цілодобово працюють над тим, щоб ліквідувати наслідки ворожого терору. Зараз не можна передбачити подальші дії військ РФ. Вона розповіла, що наразі відключень електрики по всій країні не буде, проте ворог є вкрай непередбачуваним і не можна передбачити, якими будуть його подальші дії.

У Харківській області 4 квітня відключили світло приблизно 350 тисячам споживачів. У самому Харкові обмежували споживання світла для приблизно 100 тисяч абонентів. Ще 12 населених пунктів у двох регіонах знеструмлені через негоду.

Обмеження діють у Криворізькому районі на Дніпровщині. В інших регіонах України відключення світла не плануються.

Нагадаємо, 4 квітня енергетики розповіли, що ЗАЕС на межі чергового блекауту, є загроза аварійної ситуації. За даними енергетичної компанії, наразі Запорізька АЕС з'єднана з українською енергосистемою тільки однією лінією електропередачі — ПЛ-750кВ "Дніпровська".