Пенсія в Україні: у яких регіонах отримують найбільші виплати (інфографіка)

У Пенсійному фонді порахували, що найбільшу пенсію отримують жителі Київської області, а найменшу — Тернопільської.

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За даними, представленими Пенсійним фондом України, на 1 квітня 2024 року середній розмір пенсії становив 5 743 гривні. Цей показник стосується всіх 10,2 мільйонів пенсіонерів країни. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

У столиці України зареєстровані найвищі пенсії, які сягають 7 848 гривень. За ним ідуть Рівненська область із середньою пенсією в 7 205 гривень, Донецька область — 7 017 гривень, Луганська область — 6 525 гривень і Дніпропетровська область — 6 333 гривень.

Графік розміру пенсій в Україні

Найнижчі пенсії зафіксовано в Тернопільській області, де середній розмір становив 4 400 гривень, Чернівецькій області — 4 598 гривень і Закарпатській області — 4 616 гривень.

Водночас жителі 16 областей України отримують пенсійні виплати, нижчі за середній розмір.

Розміри пенсій у різних областях України

До слова, 29 березня стало відомо, кому з українців і коли збільшать пенсії у 2024 році. Перерахунок відбудеться в автоматичному порядку. Українцям не доведеться додатково звертатися до Пенсійного фонду.

Також нагадаємо, пенсіонерам віком від 70 років надають надбавку до виплат. Її розмір становить від 300 до 579 гривень.