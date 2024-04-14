Пенсия в Украине: в каких регионах получают самые большие выплаты (инфографика)

В Пенсионном фонде посчитали, что наибольшую пенсию получают жители Киевской области, а наименьшую — Тернопольской.

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По данным, представленным Пенсионным фондом Украины, на 1 апреля 2024 года средний размер пенсии составил 5 743 гривен. Этот показатель касается всех 10,2 миллионов пенсионеров страны. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

В столице Украины зарегистрированы самые высокие пенсии, достигающие 7 848 гривен. За ним следуют Ровненская область с средней пенсией в 7 205 гривен, Донецкая область — 7 017 гривен, Луганская область — 6 525 гривен и Днепропетровская область — 6 333 гривен.

График размера пенсий в Украине

Самые низкие пенсии зафиксированы в Тернопольской области, где средний размер составил 4 400 гривен, Черновицкой области — 4 598 гривен и Закарпатской области — 4 616 гривен.

При этом жители 16 областей Украины получают пенсионные выплаты ниже среднего размера.

Размеры пенсий в разных областях Украины

К слову, 29 марта стало известно, кому из украинцев и когда увеличат пенсии в 2024 году. Перерасчет произойдет в автоматическом порядке. Украинцам не придется дополнительно обращаться в Пенсионный фонд.

Также напомним, пенсионерам в возрасте от 70 лет предоставляют надбавку к выплатам. Ее размер составляет от 300 до 579 гривен.