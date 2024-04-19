Українці можуть отримати страхові виплати: як оформити заяву

За даними ПФУ, страхові виплати призначають постраждалим на виробництві або членам їхніх сімей.

Related video

У 2024 році у громадян України з'явилася можливість отримати страхові виплати, подавши заяву віддалено через портал електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Про це розповіли в одному з управлінь ПФУ.

Пенсійний фонд наголошує, що страхові виплати призначені для потерпілих на виробництві або членів їхніх сімей. Ці особи мають право подавати заяви на отримання таких виплат.

Заяви про призначення, перерахунок або продовження страхових виплат через нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання можуть бути таких видів:

заяву на призначення, перерахунок або пролонгування страхових виплат у зв'язку з нещасним випадком на виробництві/професійним захворюванням;

заяву на призначення, перерахунок, продовження страхових виплат через смерть годувальника;

заяву на відшкодування витрат на поховання потерпілого та пов'язаних із цим ритуальних послуг;

заяву про здійснення страхових виплат;

заяву на компенсацію витрат.

Застраховані громадяни, які пройшли авторизацію на вебпорталі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), мають доступ до сервісу, що надається.

Як подати заяву на страхові виплати

Щоб правильно подати заяву на призначення або перерахунок страхових виплат через портал Пенсійного фонду, дотримуйтесь зазначеного алгоритму:

увійти на вебпортал електронних послуг за допомогою КЕП;

у розділі "Комунікації з ПФУ" зліва натиснути на опцію "Заява на страхову виплату".

погодити дистанційне інформування та натиснути Продовжити;

у вікні Заяви на страхову виплату, що відкрилося, з наданого переліку обрати потрібний вид заяви;

заповнити всі обов'язкові поля в заяві, які позначені зірочкою;

додати скан-копії необхідних документів, погодиться на передачу та обробку персональних даних і натиснути Сформувати заяву;

перевірити дані сформованої заяви, підписати її за допомогою КЕП і надіслати до ПФУ.

Нагадаємо, що в Україні затримують виплату допомоги переселенцям на проживання. У Міністерстві соціальної політики України пояснили, з чим пов'язана затримка.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився новий вид соціальної допомоги і пояснював, хто з громадян отримуватиме від держави виплати від шести тисяч гривень.