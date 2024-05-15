Тарифи на електрику в Україні: світло може подорожчати до 5 грн, — експерт

За словами експерта Геннадія Рябцева, підвищення тарифів залежатиме від того, чи врахують у нову вартість, крім собівартості електроенергії, ще й відновлення енергетичних об'єктів.

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Після нещодавніх масових атак на енергосистему Росії, можливо, скоро буде збільшено тариф на електроенергію. Поки що офіційного рішення з цього питання не ухвалено, але є припущення, що вартість однієї кіловат-години світла може зрости до 4 гривень або навіть майже до 5 гривень. Про це повідомляє експерт Геннадій Рябцев у коментарі виданню "24 Канал".

За його словами, збільшення вартості електроенергії може відбутися вже цього літа. Однак точна дата — початок червня або початок липня — поки що залишається невідомою.

Рябцев пояснює, що підвищення ціни залежатиме від того, чи буде включено до тарифу крім собівартості електроенергії також витрати на відновлення енергетичних об'єктів.

"Якщо говорити про те, на скільки, то якщо не враховувати кошти на відновлення, тобто на постачання нового обладнання, а враховувати тільки собівартість виробництва електричної енергії на зараз, то можна очікувати десь від 3,50 до 4 гривень за кіловат", — сказав він.

При цьому вартість кіловата в 4 гривні не включає витрати на нове обладнання, необхідне для заміни пошкоджених об'єктів.

Згідно зі словами Рябцева, якщо оновлений тариф на електроенергію врахує всі витрати, які необхідно понести генерувальним компаніям і операторам системи, то вартість однієї кіловат-години для споживачів збільшиться.

Ціна може навіть до 4,80 гривні за кіловат-годину зрости, — додає енергетичний експерт.

Отже, діапазон тарифу може коливатися від 3,50 до 4,80 гривні за кіловат-годину, залежно від того, які витрати враховуватимуться під час визначення нового тарифу урядом.

Нагадаємо, що 11 квітня стало відомо, що в Україні споживачі електроенергії, які порушують закон і ухиляються від оплати, вже отримують масштабні штрафи. Таким чином платити за вкрадену електрику доведеться втричі: ціни коливаються від 6,03 до 8,79 грн за кВт*год, залежно від часу доби.