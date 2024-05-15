Тарифы на электричество в Украине: свет может подорожать до 5 грн, — эксперт

По словам эксперта Геннадия Рябцева, повышение тарифов будет зависеть от того, учтут ли в новую стоимость, кроме себестоимости электроэнергии, еще и восстановление энергетических объектов.

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После недавних массовых атак на энергосистему России, возможно, скоро будет увеличен тариф на электроэнергию. Пока официального решения по этому вопросу не принято, но есть предположение, что стоимость одного киловатт-часа света может возрасти до 4 гривен или даже почти до 5 гривен. Об этом сообщает эксперт Геннадий Рябцев в комментарии изданию "24 Канал".

По его словам, увеличение стоимости электроэнергии может произойти уже этим летом. Однако точная дата — начало июня или начало июля — пока остается неизвестной.

Рябцев объясняет, что повышение цены будет зависеть от того, будут ли включены в тариф помимо себестоимости электроэнергии также расходы на восстановление энергетических объектов.

"Если говорить о том, на сколько, то если не учитывать средства на восстановление, то есть на поставку нового оборудования, а учитывать только себестоимость производства электрической энергии на сейчас, то можно ожидать где-то от 3,50 до 4 гривен за киловатт", — сказал он.

При этом стоимость киловатта в 4 гривны не включает расходы на новое оборудование, необходимое для замены поврежденных объектов.

Согласно словам Рябцева, если обновленный тариф на электроэнергию учтет все затраты, которые необходимо понести генерирующим компаниям и операторам системы, то стоимость одного киловатт-часа для потребителей увеличится.

Цена может даже до 4,80 гривны за киловатт-час вырасти, — добавляет энергетический эксперт.

Итак, диапазон тарифа может колебаться от 3,50 до 4,80 гривны за киловатт-час, в зависимости от того, какие расходы будут учитываться при определении нового тарифа правительством.

Напомним, что 11 апреля стало известно, что в Украине потребители электроэнергии, которые нарушают закон и уклоняются от оплаты, уже получают масштабные штрафы. Таким образом платить за украденное электричество придется втрое: цены колеблются от 6,03 до 8,79 грн за кВт*час, в зависимости от времени суток.