Обшуки не злякали: на Заході вилучили нелегальну партію електронних цигарок на 52 млн грн

Перші обшуки та вилучення товару не зупинили ділків. Вони продовжили збувати електронні цигарки безпосередньо в магазинах Івано-Франківська й Тернополя.

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Детективи головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосили про підозру шести особам за продаж незаконно виготовлених електронних сигарет без марок акцизного податку та рідин до них на суму 52 млн грн. Про це повідомила пресслужба БЕБ.

"Встановлено, що група осіб організувала продаж незаконно виготовлених підакцизних товарів через мережу магазинів та інтернет-сайт. Магазини розташовувалися в декількох західних областях, зокрема Івано-Франківській і Тернопільській", — ідеться в повідомленні.

У БЕБ уточнили, що спочатку детективи провели понад 20 обшуків і вилучили майно вартістю понад 40 млн грн.

Проте навіть після обшуків фігуранти продовжили незаконно продавати підакцизні товари.

"Детективи БЕБ повторно провели обшуки в складському приміщенні та місцях реалізації продукції. Вилучили понад 45 тис. електронних сигарет і рідин, що в них використовуються. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 12 млн гривень", — зазначили в БЕБ.

Наразі шістьом фігурантам повідомлено про підозру в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 22 травня 15 років за ґратами отримав громадянин Білорусі, якого завербували російські спецслужби для того, щоб він готував удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

У цей же день Служба безпеки України повідомила про підозру продюсеру та музиканту Юрію Бардашу через заклики до захоплення Києва й Харкова, а також виправдання війни РФ проти України.