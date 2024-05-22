Обыски не испугали: на западе изъяли нелегальную партию электронных сигарет на 52 млн грн

Первые обыски и изъятие товара не остановили дельцов. Они продолжили сбывать электронные сигареты непосредственно в магазинах Ивано-Франковска и Тернополя.

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Детективы главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявили о подозрении шести лицам за продажу незаконно изготовленных электронных сигарет без марок акцизного налога и жидкостей к ним на сумму 52 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.

"Установлено, что группа лиц организовала продажу незаконно изготовленных подакцизных товаров через сеть магазинов и Интернет-сайт. Магазины находились в нескольких западных областях, в том числе Ивано-Франковской и Тернопольской", — говорится в сообщении.

В БЭБ уточнили, что сначала детективы провели более 20 обысков и изъяли имущество стоимостью более 40 млн грн.

Однако даже после обысков фигуранты продолжили незаконно продавать подакцизные товары.

"Детективы БЭБ повторно провели обыски в складском помещении и местах реализации продукции. Изъяли более 45 тыс. электронных сигарет и жидкостей, которые в них используются. Ориентировочная стоимость изъятого составляет более 12 млн гривен", — отметили в БЭБ.

Сейчас шести фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 22 мая 15 лет за решеткой получил гражданин Беларуси, которого завербовали российские спецслужбы для того, чтобы он готовил удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины.

В этот же день Служба безопасности Украины сообщила о подозрении продюсеру и музыканту Юрию Бардашу из-за призывов к захвату Киева и Харькова, а также оправдания войны РФ против Украины.