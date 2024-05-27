Виплати сім'ям загиблих бійців ЗСУ: хто отримає 100 тис. грн і за яких умов

На таку допомогу можуть розраховувати особи, які проживали разом із загиблим воїном, пов'язані з ним спільним побутом і мають взаємні права й обов'язки.

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Сім'ям військовослужбовців, загиблих під час воєнних дій в Україні, передбачено спеціальні виплати, зокрема одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Про це повідомляє юрист Андрій Мицак у коментарі громадській організації "Мережа правового розвитку".

На ці виплати можуть очікувати ті, хто мешкає разом із військовослужбовцем, підтримує з ним спільне господарство і має взаємні права й обов'язки. Це можуть бути:

непрацездатні батьки;

дружина (чоловік), які перебувають з військовослужбовцем у зареєстрованому шлюбі;

спільні неповнолітні діти (до 18 років);

повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства;

особи, які перебувають під опікою або піклуванням військовослужбовця;

чоловік/дружина, які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу, якщо є рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення відповідного факту спільного проживання однією сім'єю.

Цю допомогу виплачуватимуть у разі, якщо військовослужбовець, який перебував у полоні, помер під час його утримання або протягом року після звільнення, причому смерть є результатом:

поранення;

контузії;

каліцтва;

захворювання;

нещасного випадку.

Заявникам необхідно звернутися до Міністерства у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, подати заяву та додати такі документи:

копію документа, що посвідчує особу заявника;

копію свідоцтва про смерть або копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію смерті;

копію довідки, що підтверджує смерть внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов'язаних із перебуванням у полоні;

довідку за реквізитами особового рахунку, відкритого в банківській установі.

Слід зазначити, що якщо наявне право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) полоненого, а також одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів, виплату здійснюватимуть за однією із зазначених підстав за вибором заявника.

Нагадаємо, як писав Фокус, передбачається, що "гостру потребу" у фінансуванні цих витрат уряд відчує вже в червні. Причому єдиним можливим джерелом фінансування, як з'ясувалося, є підвищення податків.