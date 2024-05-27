Виплати сім'ям загиблих бійців ЗСУ: хто отримає 100 тис. грн і за яких умов
На таку допомогу можуть розраховувати особи, які проживали разом із загиблим воїном, пов'язані з ним спільним побутом і мають взаємні права й обов'язки.
Сім'ям військовослужбовців, загиблих під час воєнних дій в Україні, передбачено спеціальні виплати, зокрема одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Про це повідомляє юрист Андрій Мицак у коментарі громадській організації "Мережа правового розвитку".
На ці виплати можуть очікувати ті, хто мешкає разом із військовослужбовцем, підтримує з ним спільне господарство і має взаємні права й обов'язки. Це можуть бути:
- непрацездатні батьки;
- дружина (чоловік), які перебувають з військовослужбовцем у зареєстрованому шлюбі;
- спільні неповнолітні діти (до 18 років);
- повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства;
- особи, які перебувають під опікою або піклуванням військовослужбовця;
- чоловік/дружина, які проживали з військовослужбовцем без реєстрації шлюбу, якщо є рішення суду, що набрало законної сили, про встановлення відповідного факту спільного проживання однією сім'єю.
Цю допомогу виплачуватимуть у разі, якщо військовослужбовець, який перебував у полоні, помер під час його утримання або протягом року після звільнення, причому смерть є результатом:
- поранення;
- контузії;
- каліцтва;
- захворювання;
- нещасного випадку.
Заявникам необхідно звернутися до Міністерства у справах тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, подати заяву та додати такі документи:
- копію документа, що посвідчує особу заявника;
- копію свідоцтва про смерть або копію витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію смерті;
- копію довідки, що підтверджує смерть внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, нещасного випадку, пов'язаних із перебуванням у полоні;
- довідку за реквізитами особового рахунку, відкритого в банківській установі.
Слід зазначити, що якщо наявне право на отримання одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) полоненого, а також одноразової грошової допомоги відповідно до інших законів, виплату здійснюватимуть за однією із зазначених підстав за вибором заявника.
Нагадаємо, як писав Фокус, передбачається, що "гостру потребу" у фінансуванні цих витрат уряд відчує вже в червні. Причому єдиним можливим джерелом фінансування, як з'ясувалося, є підвищення податків.