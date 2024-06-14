Чисельність працездатного населення в Україні знизилася: як змінюється ринок праці

Для відновлення економіки України необхідно вже понад 4,5 млн працездатного населення.

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Чисельність працездатного населення в Україні до 2024 року скоротилася на 40% порівняно з 2021 роком. Про це повідомила розповіла експертка соціальних і гендерних програм Центру Разумкова Ольга Піщуліна під час дискусії на тему "Трудоворесурсні виклики для відновлення України".

"Згідно з експертними оцінками, чисельність працездатного населення в Україні скоротилася на 40% порівняно з довоєнним 2021 роком. Інформація з кадрових платформ показує, що співвідношення вакансії та резюме досягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадало дві кандидатури, то зараз це відношення практично одна до одної. За останніми даними, на 62 тисячі вакансій було 67 тисяч резюме", — поінформувала вона.

Згідно з висловлюванням Ольги Піщуліної, для відновлення економіки України необхідно залучити понад 4,5 мільйона працездатних працівників.

"Нині збільшується кількість осіб пенсійного віку, що впливає на структуру економіки та готівковий ринок праці. Також впливає регіональна специфікація: через міграцію населення відбулася часткова деіндустріалізація сходу України, втратив потенціал аграрний сектор на півдні. Відбулася релокація підприємств у тилові регіони України, проте на заході складно створювати ВПК, тому що там не було до сьогоднішнього дня великих промислових підприємств, і в сенсі організації виробництва там відсутня "промислово-технічна культура", — сказала вона.

На думку експертки з Берліна Олександри Коломієць, деякі українці, які перебувають за кордоном, продовжують керувати своїми бізнесами в Україні, очікуючи закінчення бойових дій.

Також вона зазначає, що українці, які працюють у низці європейських країн, часто займаються роботами, що вимагають низької кваліфікації порівняно з тими, хто залишився в Україні. Експертка підкреслює, що молодь стає "групою ризику", оскільки дедалі менше обирає українські виші для навчання.

Нагадаємо, що з 1 квітня мінімальна зарплата в Україні відповідно до бюджету на 2024 рік зросла на 900 гривень і становить 8 тисяч гривень щомісяця.

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