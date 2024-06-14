Численность трудоспособного населения в Украине снизилась: как меняется рынок труда

Для восстановления экономики Украины необходимо уже более 4,5 млн трудоспособного населения.

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Численность трудоспособного населения в Украине к 2024 году сократилась на 40% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщила рассказала эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина в ходе дискуссии на тему "Трудоресурсные вызовы для восстановления Украины".

"Согласно экспертным оценкам, численность трудоспособного населения в Украине сократилась на 40% по сравнению с довоенным 2021 годом. Информация с кадровых платформ показывает, что соотношение вакансии и резюме достигает критического уровня. Если до полномасштабной агрессии на одну вакансию приходилось две кандидатуры, то сейчас это отношение практически друг к другу. По последним данным, на 62 тысячи вакансий было 67 тысяч резюме", – проинформировала она.

Согласно высказыванию Ольги Пищулиной, для восстановления экономики Украины необходимо привлечь более 4,5 миллионов трудоспособных работников.

"В настоящее время увеличивается количество лиц пенсионного возраста, что влияет на структуру экономики и наличный рынок труда. Также влияет региональная спецификация: из-за миграции населения произошла частичная деиндустриализация востока Украины, потерял потенциал аграрный сектор на юге. Состоялась релокация предприятий в тыловые регионы Украины, однако на мероприятии сложно создавать ВПК, потому что там не было до сегодняшнего дня крупных промышленных предприятий, и в смысле организации производства там отсутствует "промышленно-техническая культура", — сказала она.

По мнению экспертки из Берлина Александры Коломиец, некоторые украинцы, находящиеся за границей, продолжают управлять своими бизнесами в Украине, ожидая окончания боевых действий.

Также она отмечает, что украинцы, работающие в ряде европейских стран, часто занимаются работами, требующими низкой квалификации по сравнению с теми, кто остался в Украине. Экспертка подчеркивает, что молодежь становится "группой риска", поскольку все меньше выбирает украинские вузы для обучения.

Напомним, что с 1 апреля минимальная зарплата в Украине в соответствии с бюджетом на 2024 год выросла на 900 гривен и составляет 8 тысяч гривен ежемесячно.

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