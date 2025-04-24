Водитель автобуса лишился многомиллионной пенсии из-за одной купюры

В Японии водитель автобуса, проработавший почти три десятилетия, лишился пенсионных накоплений в 12 миллионов иен после того, как попался на глупой краже.

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Об этом пишет Oddity Central.

В Японии водитель автобуса с почти 30-летним стажем потерял пенсионные накопления в размере 12 миллионов иен (примерно 84 тысячи долларов США, 3,5 млн гривен), после того как его уличили в краже 1000 иен (около 7 долларов США, 294 гривен) из платы за проезд.

Инцидент произошел в 2022 году. Сотрудники Муниципального транспортного бюро Киото при просмотре записей с видеорегистраторов заметили, как один из водителей положил банкноту в 1000 иен себе в карман, минуя автомат для оплаты, что нарушает стандартные процедуры.

Мужчина отрицал свою вину, но в итоге был уволен, а его пенсионные выплаты аннулированы. Недовольный 58-летний водитель подал в суд на городские власти, и хотя вначале проиграл дело, Апелляционный суд признал наказание чрезмерным.

Иллюстративное фото Фото: Pinterest

Однако Верховный суд Японии впоследствии отменил это решение, поддержав строгие меры. По словам представителя транспортного бюро Шиничи Хираи, если бы руководство не отреагировало жестко, это подорвало бы общественное доверие к организации.

"Каждый водитель управляет деньгами пассажиров. Мы не могли позволить даже малейшее хищение остаться безнаказанным", — подчеркнул Хираи.

Решение Верховного суда вступило в силу, и пенсионные выплаты водителю окончательно отменены.

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