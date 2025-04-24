Водитель автобуса лишился многомиллионной пенсии из-за одной купюры
В Японии водитель автобуса, проработавший почти три десятилетия, лишился пенсионных накоплений в 12 миллионов иен после того, как попался на глупой краже.
Об этом пишет Oddity Central.
В Японии водитель автобуса с почти 30-летним стажем потерял пенсионные накопления в размере 12 миллионов иен (примерно 84 тысячи долларов США, 3,5 млн гривен), после того как его уличили в краже 1000 иен (около 7 долларов США, 294 гривен) из платы за проезд.
Инцидент произошел в 2022 году. Сотрудники Муниципального транспортного бюро Киото при просмотре записей с видеорегистраторов заметили, как один из водителей положил банкноту в 1000 иен себе в карман, минуя автомат для оплаты, что нарушает стандартные процедуры.
Мужчина отрицал свою вину, но в итоге был уволен, а его пенсионные выплаты аннулированы. Недовольный 58-летний водитель подал в суд на городские власти, и хотя вначале проиграл дело, Апелляционный суд признал наказание чрезмерным.
Однако Верховный суд Японии впоследствии отменил это решение, поддержав строгие меры. По словам представителя транспортного бюро Шиничи Хираи, если бы руководство не отреагировало жестко, это подорвало бы общественное доверие к организации.
"Каждый водитель управляет деньгами пассажиров. Мы не могли позволить даже малейшее хищение остаться безнаказанным", — подчеркнул Хираи.
Решение Верховного суда вступило в силу, и пенсионные выплаты водителю окончательно отменены.
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