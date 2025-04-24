Водій автобуса позбувся багатомільйонної пенсії через одну купюру
В Японії водій автобуса, який пропрацював майже три десятиліття, позбувся пенсійних накопичень у 12 мільйонів єн після того, як попався на дурній крадіжці.
Про це пише Oddity Central.
В Японії водій автобуса з майже 30-річним стажем втратив пенсійні накопичення в розмірі 12 мільйонів єн (приблизно 84 тисячі доларів США, 3,5 млн гривень), після того, як його викрили на крадіжці 1000 єн (приблизно 7 доларів США, 294 гривень) з плати за проїзд.
Інцидент стався у 2022 році. Співробітники Муніципального транспортного бюро Кіото, переглядаючи записи з відеореєстраторів, помітили, як один із водіїв поклав банкноту в 1000 єн собі в кишеню, минаючи автомат для оплати, що порушує стандартні процедури.
Чоловік заперечував свою провину, але в підсумку його звільнили, а пенсійні виплати анулювали. Незадоволений 58-річний водій подав до суду на міську владу, і хоча спочатку програв справу, Апеляційний суд визнав покарання надмірним.
Однак Верховний суд Японії згодом скасував це рішення, підтримавши суворі заходи. За словами представника транспортного бюро Шинічі Хіраї, якби керівництво не відреагувало жорстко, це підірвало б суспільну довіру до організації.
"Кожен водій управляє грошима пасажирів. Ми не могли дозволити навіть найменшому розкраданню залишитися непокараним", — наголосив Хіраї.
Рішення Верховного суду набуло чинності, і пенсійні виплати водієві остаточно скасовано.
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