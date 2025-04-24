Водій автобуса позбувся багатомільйонної пенсії через одну купюру

В Японії водій автобуса, який пропрацював майже три десятиліття, позбувся пенсійних накопичень у 12 мільйонів єн після того, як попався на дурній крадіжці.

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Про це пише Oddity Central.

В Японії водій автобуса з майже 30-річним стажем втратив пенсійні накопичення в розмірі 12 мільйонів єн (приблизно 84 тисячі доларів США, 3,5 млн гривень), після того, як його викрили на крадіжці 1000 єн (приблизно 7 доларів США, 294 гривень) з плати за проїзд.

Інцидент стався у 2022 році. Співробітники Муніципального транспортного бюро Кіото, переглядаючи записи з відеореєстраторів, помітили, як один із водіїв поклав банкноту в 1000 єн собі в кишеню, минаючи автомат для оплати, що порушує стандартні процедури.

Чоловік заперечував свою провину, але в підсумку його звільнили, а пенсійні виплати анулювали. Незадоволений 58-річний водій подав до суду на міську владу, і хоча спочатку програв справу, Апеляційний суд визнав покарання надмірним.

Ілюстративне фото Фото: Pinterest

Однак Верховний суд Японії згодом скасував це рішення, підтримавши суворі заходи. За словами представника транспортного бюро Шинічі Хіраї, якби керівництво не відреагувало жорстко, це підірвало б суспільну довіру до організації.

"Кожен водій управляє грошима пасажирів. Ми не могли дозволити навіть найменшому розкраданню залишитися непокараним", — наголосив Хіраї.

Рішення Верховного суду набуло чинності, і пенсійні виплати водієві остаточно скасовано.

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