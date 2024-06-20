Для безперебійних виплат пенсій: скільки потрібно, щоб забезпечити пенсіонерів
Країни G7 оголосили про погодження віддати Україні 50 млрд доларів, які будуть кредитом, забезпеченим доходами від заморожених російських активів. Чим допоможуть ці кошти та чи вплинуть на здатність уряду забезпечувати в повному обсязі пенсійні виплати?
У 2024 році Україна отримає практично весь обсяг зовнішньої допомоги, що закладений у законі про державний бюджет, а загальний обсяг допомоги перевищить 35 млрд дол. Найбільші суми надійдуть від США та ЄС. Про це пише Фокус у статті "Країни G7 передадуть Україні 50 млрд доларів. Що це за гроші та чи вплине це на державний борг".
"Заплановані сукупні обсяги зовнішнього фінансування у другому півріччі 2024 року будуть майже вдвічі більшими, ніж у першому півріччі. Безповоротної допомоги цьогоріч буде небагато, її частка у загальному зовнішньому фінансуванні навряд чи перевищить 15%. У перші два роки великої війни частка грантів сягала 30-40%. Це переважно були гранти від США", — розповів Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.
Грант на 50 млрд доларів від G7 повинен перекрити потреби України у соціальних видатках, але кошти зможуть спрямувати і на оборону теж
Як пояснив у коментарі Фокусу економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк, Україні наразі повністю вистачає коштів для покриття цивільних бюджетних видатків у 2024 році. Але гірша ситуація з фінансуванням воєнних видатків — є розрив між потребами та обсягами, які ми маємо змогу зібрати з податків, мит та ОВДП. Зо ж стосується 2025 року, то, зауважує Самойлюк, наразі планові потреби у зовнішньому фінансуванні становлять 32 млрд. доларів. "Це кошти, які необхідні для покриття "цивільної" частини бюджету. Підтверджено на 2025 рік тільки близько $3 млрд від МВФ та близько 12,5 млрд євро від Європейського Союзу. Відповідно, велика частина потреби не покрита", — каже експерт. Він додає: цього року обсяг грантового фінансування бюджету дуже малий — наразі усього близько $1 млрд. "Як і раніше, ці кошти йшли на фінансування потреб, що не пов’язані з обороною — у цьому випадку це пенсійні виплати, зарплати для працівників ДСНС, зарплати для педагогів", — зазначив Максим Самойлюк.
Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку, зауважив: на 2025 році потреба України у зовнішньому фінансуванні може бути на рівні 37-38 млрд. дол. "Проте, реальні обсяги залежатимуть від багатьох невідомих на поточний момент факторів, включаючи безпекову ситуацію і перебіг бойових дій, можливість збільшення доходів бюджету і фінансування дефіциту за рахунок внутрішніх запозичень, доступність кредиту у 50 млрд. дол. від G7 і перспективи отримання допомоги від США на новий фінансовий рік тощо. Тому, поточний баланс ризиків вказує більше на ймовірність розширення цього обсягу", — каже Олександр Печерицин.
Щодо надходження виділених G7 50 млрд доларів, то експерти впевнені, що це буде безповоротна допомога у формі гранту. Тобто, Україні не потрібно повертати ці кошти. А цілі, на які уряд країни зможе спрямувати кошти, будуть пов’язані не лише з цивільними видатками державного бюджету. Тобто Україна зможе і профінансувати соціальні виплати та пенсії, і частково профінансувати оборонні потреби. "Кредит в 50 млрд доларів обслуговується за рахунок доходів від заморожених російських активів. Враховуючи, що після зростання ставок ФРС та ЄЦБ російські знерухомлені активи приносять приблизно 5 млрд доларів на рік, сума в 50 млрд визначена із запасом, тому угода є цілком реальною і безпрограшною для кредиторів. Україна отримає умовно безкоштовний кредит, а кредитори — абсолютну гарантію повернення кредитних коштів, оскільки активи які є джерелом гарантій обслуговування кредиту знаходяться під їх контролем. Цілі також озвучені: оборонні, бюджетні, соціальні та відновлення об’єктів які були зруйновані злочинними діями агресора", — зазначив у розмові з Фокусом Віталій Шапран, ексчлен Ради НБУ.
Нагадаємо, країни G7 домовились використати прибутки від заморожених російських активів – Україна має отримати до кінця 2024 року транш в розмірі 50 млрд доларів.
Раніше Фокус писав, що збитки внаслідок дій російських окупантів в Україні вже склали близько 500 млрд доларів, а заморожені активи РФ не перекриють всі потреби у відновленні, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.