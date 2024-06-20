Країни G7 оголосили про погодження віддати Україні 50 млрд доларів, які будуть кредитом, забезпеченим доходами від заморожених російських активів. Чим допоможуть ці кошти та чи вплинуть на здатність уряду забезпечувати в повному обсязі пенсійні виплати?

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У 2024 році Україна отримає практично весь обсяг зовнішньої допомоги, що закладений у законі про державний бюджет, а загальний обсяг допомоги перевищить 35 млрд дол. Найбільші суми надійдуть від США та ЄС. Про це пише Фокус у статті "Країни G7 передадуть Україні 50 млрд доларів. Що це за гроші та чи вплине це на державний борг".

"Заплановані сукупні обсяги зовнішнього фінансування у другому півріччі 2024 року будуть майже вдвічі більшими, ніж у першому півріччі. Безповоротної допомоги цьогоріч буде небагато, її частка у загальному зовнішньому фінансуванні навряд чи перевищить 15%. У перші два роки великої війни частка грантів сягала 30-40%. Це переважно були гранти від США", — розповів Віталій Ваврищук, голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU.

Грант на 50 млрд доларів від G7 повинен перекрити потреби України у соціальних видатках, але кошти зможуть спрямувати і на оборону теж

Як пояснив у коментарі Фокусу економіст Центру економічної стратегії Максим Самойлюк, Україні наразі повністю вистачає коштів для покриття цивільних бюджетних видатків у 2024 році. Але гірша ситуація з фінансуванням воєнних видатків — є розрив між потребами та обсягами, які ми маємо змогу зібрати з податків, мит та ОВДП. Зо ж стосується 2025 року, то, зауважує Самойлюк, наразі планові потреби у зовнішньому фінансуванні становлять 32 млрд. доларів. "Це кошти, які необхідні для покриття "цивільної" частини бюджету. Підтверджено на 2025 рік тільки близько $3 млрд від МВФ та близько 12,5 млрд євро від Європейського Союзу. Відповідно, велика частина потреби не покрита", — каже експерт. Він додає: цього року обсяг грантового фінансування бюджету дуже малий — наразі усього близько $1 млрд. "Як і раніше, ці кошти йшли на фінансування потреб, що не пов’язані з обороною — у цьому випадку це пенсійні виплати, зарплати для працівників ДСНС, зарплати для педагогів", — зазначив Максим Самойлюк.

Фінансові транші від партнерів необхідні для сталого забезпечення зарплатами та пенсіями Фото: Getty Images

Олександр Печерицин, директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку, зауважив: на 2025 році потреба України у зовнішньому фінансуванні може бути на рівні 37-38 млрд. дол. "Проте, реальні обсяги залежатимуть від багатьох невідомих на поточний момент факторів, включаючи безпекову ситуацію і перебіг бойових дій, можливість збільшення доходів бюджету і фінансування дефіциту за рахунок внутрішніх запозичень, доступність кредиту у 50 млрд. дол. від G7 і перспективи отримання допомоги від США на новий фінансовий рік тощо. Тому, поточний баланс ризиків вказує більше на ймовірність розширення цього обсягу", — каже Олександр Печерицин.

Україна отримає від країн G7 грант на 50 млрд доларів Фото: AP Photo

Щодо надходження виділених G7 50 млрд доларів, то експерти впевнені, що це буде безповоротна допомога у формі гранту. Тобто, Україні не потрібно повертати ці кошти. А цілі, на які уряд країни зможе спрямувати кошти, будуть пов’язані не лише з цивільними видатками державного бюджету. Тобто Україна зможе і профінансувати соціальні виплати та пенсії, і частково профінансувати оборонні потреби. "Кредит в 50 млрд доларів обслуговується за рахунок доходів від заморожених російських активів. Враховуючи, що після зростання ставок ФРС та ЄЦБ російські знерухомлені активи приносять приблизно 5 млрд доларів на рік, сума в 50 млрд визначена із запасом, тому угода є цілком реальною і безпрограшною для кредиторів. Україна отримає умовно безкоштовний кредит, а кредитори — абсолютну гарантію повернення кредитних коштів, оскільки активи які є джерелом гарантій обслуговування кредиту знаходяться під їх контролем. Цілі також озвучені: оборонні, бюджетні, соціальні та відновлення об’єктів які були зруйновані злочинними діями агресора", — зазначив у розмові з Фокусом Віталій Шапран, ексчлен Ради НБУ.

Нагадаємо, країни G7 домовились використати прибутки від заморожених російських активів – Україна має отримати до кінця 2024 року транш в розмірі 50 млрд доларів.

Раніше Фокус писав, що збитки внаслідок дій російських окупантів в Україні вже склали близько 500 млрд доларів, а заморожені активи РФ не перекриють всі потреби у відновленні, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.