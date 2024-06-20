Страны G7 объявили о согласии отдать Украине 50 млрд долларов, которые будут кредитом, обеспеченным доходами от замороженных российских активов. Чем помогут эти средства и повлияют ли на способность правительства обеспечивать в полном объеме пенсионные выплаты?

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В 2024 году Украина получит практически весь объем внешней помощи, заложенный в законе о государственном бюджете, а общий объем помощи превысит 35 млрд долл. Наибольшие суммы поступят от США и ЕС. Об этом пишет Фокус в статье "Страны G7 передадут Украине 50 млрд долларов. Что это за деньги и повлияет ли это на государственный долг".

"Запланированные совокупные объемы внешнего финансирования во втором полугодии 2024 года будут почти вдвое больше, чем в первом полугодии. Безвозвратной помощи в этом году будет немного, ее доля в общем внешнем финансировании вряд ли превысит 15%. В первые два года большой войны доля грантов достигала 30-40%. Это в основном были гранты от США", — рассказал Виталий Ваврищук, глава департамента макроэкономических исследований группы ICU.

Грант на 50 млрд долларов от G7 должен перекрыть потребности Украины в социальных расходах, но средства смогут направить и на оборону тоже

Как объяснил в комментарии Фокусу экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк, Украине сейчас полностью хватает средств для покрытия гражданских бюджетных расходов в 2024 году. Но хуже ситуация с финансированием военных расходов — есть разрыв между потребностями и объемами, которые мы можем собрать из налогов, пошлин и ОВГЗ. Что же касается 2025 года, то, отмечает Самойлюк, сейчас плановые потребности во внешнем финансировании составляют 32 млрд. долларов. "Это средства, которые необходимы для покрытия "гражданской" части бюджета. Подтверждено на 2025 год только около $3 млрд от МВФ и около 12,5 млрд евро от Европейского Союза. Соответственно, большая часть потребности не покрыта", — говорит эксперт. Он добавляет: в этом году объем грантового финансирования бюджета очень мал — пока всего около $1 млрд. "Как и раньше, эти средства шли на финансирование потребностей, не связанных с обороной — в этом случае это пенсионные выплаты, зарплаты для работников ГСЧС, зарплаты для педагогов", — отметил Максим Самойлюк.

Финансовые транши от партнеров необходимы для устойчивого обеспечения зарплатами и пенсиями Фото: Getty Images

Александр Печерицын, директор департамента аналитических исследований Райффайзен Банка, отметил: на 2025 году потребность Украины во внешнем финансировании может быть на уровне 37-38 млрд. долл. "Однако реальные объемы будут зависеть от многих неизвестных на текущий момент факторов, включая ситуацию с безопасностью и ход боевых действий, возможность увеличения доходов бюджета и финансирования дефицита за счет внутренних заимствований, доступность кредита в 50 млрд. долл. от G7 и перспективы получения помощи от США на новый финансовый год и тому подобное. Поэтому, текущий баланс рисков указывает больше на вероятность расширения этого объема", — говорит Александр Печерицын.

Украина получит от стран G7 грант на 50 млрд долларов Фото: AP Photo

Относительно поступления выделенных G7 50 млрд долларов, то эксперты уверены, что это будет безвозвратная помощь в форме гранта. То есть, Украине не нужно возвращать эти средства. А цели, на которые правительство страны сможет направить средства, будут связаны не только с гражданскими расходами государственного бюджета. То есть Украина сможет и профинансировать социальные выплаты и пенсии, и частично профинансировать оборонные нужды. "Кредит в 50 млрд долларов обслуживается за счет доходов от замороженных российских активов. Учитывая, что после роста ставок ФРС и ЕЦБ российские обездвиженные активы приносят примерно 5 млрд долларов в год, сумма в 50 млрд определена с запасом, поэтому сделка является вполне реальной и беспроигрышной для кредиторов. Украина получит условно бесплатный кредит, а кредиторы — абсолютную гарантию возврата кредитных средств, поскольку активы которые являются источником гарантий обслуживания кредита находятся под их контролем. Цели также озвучены: оборонные, бюджетные, социальные и восстановление объектов, которые были разрушены преступными действиями агрессора", — отметил в разговоре с Фокусом Виталий Шапран, экс-член Совета НБУ.

Напомним, страны G7 договорились использовать доходы от замороженных российских активов — Украина должна получить до конца 2024 года транш в размере 50 млрд долларов.

Ранее Фокус писал, что убытки вследствие действий российских оккупантов в Украине уже составили около 500 млрд долларов, а замороженные активы РФ не перекроют все потребности в восстановлении, сообщил глава НБУ Андрей Пышный.