Через ці прилади ви платите більше: як заощадити на електроенергії

Найбільшу кількість електроенергії споживають телевізори, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та ігрові приставки.

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У червні тариф на електроенергію збільшився майже вдвічі, що змусило українців шукати способи знизити витрати на комунальні послуги. Про це повідомляє видання Spiegel.

Телевізори, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та ігрові приставки є найбільш енерговитратними приладами, споживаючи приблизно 28% від загального обсягу електроенергії.

Також значні витрати йдуть на:

прання та сушіння одягу — 14%;

освітлення приміщення — 13%;

роботу холодильника і морозильних камер — 11%;

приготування їжі — 9%;

миття посуду — 8%.

Щоб побутова техніка не споживала електроенергію без потреби, рекомендується вимикати прилади з розетки. Виняток становить бойлер, оскільки на підтримання температури він витрачає значно менше енергії, ніж на повний цикл нагрівання.

Які методи економії можна використовувати:

замінити лампи розжарювання на енергоефективні LED-лампи;

обирати техніку з режимом "Еко";

вчасно очищати чайник від накипу та холодильник від зайвого льоду;

уникати сплячого режиму техніки (наприклад, ноутбука).

Нагадаємо, 13 червня Фокус розбирався, які продукти коштуватимуть дорожче через зростання вартості електроенергії.

9 червня президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко заявив, що вже в найближчі кілька місяців вартість хліба може зрости на 30%.