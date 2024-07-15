Через ці прилади ви платите більше: як заощадити на електроенергії
Найбільшу кількість електроенергії споживають телевізори, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та ігрові приставки.
У червні тариф на електроенергію збільшився майже вдвічі, що змусило українців шукати способи знизити витрати на комунальні послуги. Про це повідомляє видання Spiegel.
Телевізори, стаціонарні комп'ютери, ноутбуки та ігрові приставки є найбільш енерговитратними приладами, споживаючи приблизно 28% від загального обсягу електроенергії.
Також значні витрати йдуть на:
- прання та сушіння одягу — 14%;
- освітлення приміщення — 13%;
- роботу холодильника і морозильних камер — 11%;
- приготування їжі — 9%;
- миття посуду — 8%.
Щоб побутова техніка не споживала електроенергію без потреби, рекомендується вимикати прилади з розетки. Виняток становить бойлер, оскільки на підтримання температури він витрачає значно менше енергії, ніж на повний цикл нагрівання.
Які методи економії можна використовувати:
- замінити лампи розжарювання на енергоефективні LED-лампи;
- обирати техніку з режимом "Еко";
- вчасно очищати чайник від накипу та холодильник від зайвого льоду;
- уникати сплячого режиму техніки (наприклад, ноутбука).
Нагадаємо, 13 червня Фокус розбирався, які продукти коштуватимуть дорожче через зростання вартості електроенергії.
9 червня президент Всеукраїнської асоціації пекарів, директор ТОВ "Київ Хліб" Юрій Дученко заявив, що вже в найближчі кілька місяців вартість хліба може зрости на 30%.