Як змінилися пенсії українців протягом 2024 року: дані ПФУ

Велика частина українців отримує пенсійні виплати до 3 000 гривень.

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Цього року було проведено індексацію та перерахунок пенсій, що призвело до збільшення виплат деяким пенсіонерам. Це спричинило зростання пенсій для більшості українців. Про це повідомляє видання ПФУ.

Наразі в Україні проживає приблизно 10,3 мільйона пенсіонерів. Більшість із них, близько 72,92% громадян, отримують пенсії за віком.

Також українці отримують пенсію:

по інвалідності;

за втратою годувальника;

за вислугою років тощо.

На 1 липня поточного року розміри пенсій у більшості українців збільшилися. Наразі розмір виплат пенсіонерів такий:

виплати до 3 000 гривень отримують 26,14% пенсіонерів;

від 3 001 до 4 000 гривень — 17,32% пенсіонерів;

від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59% пенсіонерів;

від 5 001 до 10 000 гривень — 25,47% пенсіонерів;

понад 10 000 гривень — 12,48% пенсіонерів.

Важливо зазначити, що середня пенсія в Україні становить 5 816,62 гривні, однак у пенсіонерів-працівників цей рівень сягає 6 216,20 гривні.

Нагадаємо, що на початку 2024 року пенсії у громадян України збільшилися переважно за рахунок індексації, що також спричинило зміну середнього розміру пенсії.

Пенсійний фонд повідомив, що деяким категоріям українців зменшать пенсію на 20%. Крім того, громадянам, які йдуть на відпочинок 2025 року, потрібно врахувати зростання страхового стажу.