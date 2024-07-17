Як змінилися пенсії українців протягом 2024 року: дані ПФУ
Велика частина українців отримує пенсійні виплати до 3 000 гривень.
Цього року було проведено індексацію та перерахунок пенсій, що призвело до збільшення виплат деяким пенсіонерам. Це спричинило зростання пенсій для більшості українців. Про це повідомляє видання ПФУ.
Наразі в Україні проживає приблизно 10,3 мільйона пенсіонерів. Більшість із них, близько 72,92% громадян, отримують пенсії за віком.
Також українці отримують пенсію:
- по інвалідності;
- за втратою годувальника;
- за вислугою років тощо.
На 1 липня поточного року розміри пенсій у більшості українців збільшилися. Наразі розмір виплат пенсіонерів такий:
- виплати до 3 000 гривень отримують 26,14% пенсіонерів;
- від 3 001 до 4 000 гривень — 17,32% пенсіонерів;
- від 4 001 до 5 000 гривень — 18,59% пенсіонерів;
- від 5 001 до 10 000 гривень — 25,47% пенсіонерів;
- понад 10 000 гривень — 12,48% пенсіонерів.
Важливо зазначити, що середня пенсія в Україні становить 5 816,62 гривні, однак у пенсіонерів-працівників цей рівень сягає 6 216,20 гривні.
Нагадаємо, що на початку 2024 року пенсії у громадян України збільшилися переважно за рахунок індексації, що також спричинило зміну середнього розміру пенсії.
Пенсійний фонд повідомив, що деяким категоріям українців зменшать пенсію на 20%. Крім того, громадянам, які йдуть на відпочинок 2025 року, потрібно врахувати зростання страхового стажу.