Звинуватив у крадіжці: Пєсков пообіцяв відповісти ЄС на допомогу Україні замороженими активами РФ

За словами прессекретаря російського президента, гроші нібито не просто крадуть, а й використовують для того, щоб підвищити боєздатність ЗСУ. Такий сценарій у Москві назвали найгіршим.

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Росія може відповісти Європейському Союзу на його рішення спрямувати доходи від заморожених активів Кремля на закупівлю зброї для України. Про це заявив прессекретар президента Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

За його словами, Москва не має наміру залишати без відповіді продовження допомоги Києву з боку Заходу за рахунок російських активів. Він вважає, що гроші просто "крадуть".

"Ці гроші не тільки, по суті, крадуть, але їх ще витрачають на закупівлю зброї. Чогось гіршого придумати, напевно, складно", — заявив Дмитро Пєсков.

Крім того, прессекретар російського президента переконаний, що подібні дії нібито не можуть залишатися "без взаємності". Наразі Москва має намір, продовжує представник Кремля, опрацювати різні можливості юридичного переслідування тих людей, які мають безпосередній стосунок до ухвалення вище перерахованих рішень.

А ситуація, що склалася, і зовсім нібито є порушенням міжнародного права і "нехтуванням права власності", підсумував Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 13 червня повідомлялося, що в G7 домовилися, як використовувати активи РФ для допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів доларів. За даними джерел журналістів, план, на розробку якого пішло кілька місяців, має отримати підтримку. Така стратегія має стати сигналом для Кремля, що союзники не мають наміру залишати Київ без допомоги.