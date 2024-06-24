Країни G7 повідомили про надання Україні кредиту на 50 млрд доларів під заставу доходів від заарештованих російських активів. Проте сама сума заморожених активів РФ все ще розміщена у кількох західних країнах. Коли партнери України зможуть передати ці кошти та на які цілі їх можна буде використати?

Related video

Країни G7 повідомили про передачу Україні 50 млрд доларів. Йдеться про кредит, який має обслуговуватись за рахунок доходів від заморожених російських активів.

"Враховуючи, що після зростання ставок ФРС та ЄЦБ російські знерухомлені активи приносять приблизно 5 млрд доларів на рік, сума в 50 млрд визначена із запасом, тому угода є цілком реальною і безпрограшною для кредиторів. Україна отримає умовно безкоштовний кредит, а кредитори абсолютну гарантію повернення кредитних коштів, оскільки активи, які є джерелом гарантій обслуговування кредиту знаходяться під їх контролем. Цілі також озвученні: оборонні, бюджетні, соціальні та відновлення об’єктів які були зруйновані злочинними діями агресора", — розповів Фокусу Віталій Шапран, ексчлен Ради НБУ.

Важливо

Для безперебійних виплат пенсій: скільки потрібно, щоб забезпечити пенсіонерів

На його думку, рішення G7 створює прецедент конфіскації активів агресора. Поки що мова йде про доходи від цих активів, але з юридичної точки зору при конфіскації немає різниці між конфіскацією доходів від активів і самих активів, і ця позиція офіційно була підтверджена посадовцями Euroclear.

"Тому цей прецедент як би підштовхує ЄС до конфіскації російських активів, це дуже важливо, оскільки в США та Канаді питання конфіскації російських активів вже вирішено на законодавчому рівні, а в ЄС ще ні. По-друге, рішення G7 призводить до того, що більшу частину 2025 року Україна буде оборонятись, наступати, компенсувати збитки від війни своїм громадянам фактично за кошти країни-агресора. Звісно, це тільки початковий етап, але сам факт, що пул кредитів G7 спрямований на протидії російський агресії фінансується за рахунок агресора, не тільки створює геополітичний парадокс, але і сильно послаблює РФ та саму ідеологію війни", — каже Віталій Шапран.

Він додає: чим більше збитків буде завдано Україні, тим менше активів залишається самій РФ і тим більше ймовірність, що союзники візьмуться за розшук російських неофіційних фондів — тих коштів, які були вкрадені путінською командою в російських державних корпораціях та банках.

Кошти від партнерів за рахунок доходів від активів РФ мають піти на покриття бюджетних видатків, зокрема на відновлення

Відповідаючи на питання повної та безповоротної конфіскації російських активів західними державами, експерт повідомив: країни Заходу вже пішли на це, що закріплено в законодавстві США та Канади, але є складнощі у ЄС, в основному, через деструктивну позицію Угорщини та подвійну гру окремих чиновників ЄЦБ, які не стільки ухиляються від допомозі Україні, скільки лякаються сам на сам залишитись з юридичними ризиками після такої компенсації.

Рішення G7 призводить до того, що більшу частину 2025 року Україна буде оборонятись, наступати, компенсувати збитки від війни своїм громадянам фактично за кошти країни-агресора

"Потрібна спільна позиція ЄС, та політичне рішення ЄС саме щодо конфіскації активів РФ. Таке рішення дасть індульгенцію ЄЦБ та Euroclear від можливих юридичних ризиків, що знизить супротив з боку ЄС в цілому. Також слід пам’ятати, пул активів в ЄС, США та в інших країнах союзниках має бути розширений саме за рахунок російських неофіційних фондів, щоб вистачило для компенсацій не тільки для України, але і для тих бізнесменів з Європи та США які втратили кошти від агресії РФ", — вважає експерт.

Важливо

Європа на роздоріжжі: коли заморожені російські мільярди передадуть Україні

Раніше Фокус писав, що рішення G7 про виділення Україні 50 млрд доларів під заставу заморожених російських активів було доволі очікуваним. Країни G7 нададуть Україні фактично кредит, який буде погашений за рахунок прибутку, отриманого від приблизно 280 мільярдів доларів заблокованих коштів РФ, більша частина яких знаходиться в Європі.

Раніше повідомлялось, що в Європі існують побоювання, що передача Україні російських активів підірве довіру до європейської економіки, інші країни будуть побоюватись тримати свої кошти саме в цих країнах ЄС. Тому міжнародні партнери поки не розглядають можливість конфіскувати та передати їх Україні.