По словам пресс-секретаря российского президента, деньги якобы не просто воруют, но и используются для того, чтобы повысить боеспособность ВСУ. Такой сценарий в Москве назвали худшим.

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Россия может отметить Европейскому Союзу на его решение направить доходы от замороженных активов Кремля на закупку оружия для Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

По его словам, Москва не намерена оставлять без ответа продолжение помощи Киеву со стороны Запада за счет росийских активов. Он считает, что деньги попросту "воруют".

"Эти деньги не только, по сути, воруют, но их еще тратят на закупку оружия. Чего-то более худшего придумать, наверное, сложно", — заявил Дмитрий Песков.

Кроме того, пресс-секретарь российского президента убежден, что подобные действия якобы не могут оставаться "без взаимности". Сейчас Москва намерена, продолжает представитель Кремля, проработать разные возможности юридического преследования тех людей, которые имеют непосредственное отношение к принятию выше перечисленных решений.

А сложившаяся ситуация и вовсе якобы является нарушением международного права и "попранием права собственности", подытожил Дмитрий Песков.

Напомним, 13 июня сообщалось, что в G7 договорились, как использовать активы РФ для помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. По данным источников журналистов, план, на разработку которого ушло несколько месяцев, должен получить поддержку. Подобная стратегия должна стать сигналом для Кремля, что союзники не намерены оставлять Киев без помощи.