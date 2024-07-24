Як продовжити пенсію з інвалідності під час війни: пояснення юристів

Уряд продовжив термін дії інвалідності до кінця воєнного стану.

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Особи зі строковою інвалідністю нерідко стикаються з проблемою неможливості пройти перегляд медико-соціальної експертизи та оновити довідку за актом огляду. У зв'язку з цим у 2022 році Уряд продовжив термін дії інвалідності до кінця воєнного стану для тих, хто не зміг пройти перегляд. Про це повідомили юристи компанії Inseinin.

Фахівці зазначають, що існують певні умови, про які важливо бути обізнаним.

Через воєнний стан і відсутність фізичної можливості пройти перегляд (наприклад, через проживання за кордоном або в зоні бойових дій) особам з інвалідністю стало складно оновити свої документи. У відповідь на це Уряд продовжив термін дії інвалідності до кінця воєнного стану.

Водночас інвалідність і ступінь втрати професійної працездатності (у відсотках) триває до останнього числа шостого місяця після припинення або скасування періоду дії воєнного стану, якщо раніше не буде проведено повторний огляд.

Уряд також автоматично продовжив виплату всіх пенсій і соціальних допомог з інвалідності, а також термін дії індивідуальної програми реабілітації для цих осіб.

Це означає, що люди з інвалідністю, у яких термін повторного огляду припав на період воєнного стану, можуть і надалі отримувати пенсії та соціальну допомогу, користуватися реабілітаційними заходами, а також пільгами й гарантіями, передбаченими законодавством для осіб з інвалідністю, без необхідності проходити чергову ЛКК або МСЕК.

Досить часто органи Пенсійного фонду не дотримуються норм законодавства і припиняють виплату пенсії з інвалідності, а дехто навіть вимагає від особи з інвалідністю повернути "хибно" нараховані кошти. У деяких випадках такі дії незаконні. За відсутності можливості в особи з інвалідністю пройти перегляд усі соціальні виплати має бути збережено.

У такому разі можна особисто або через адвоката звернутися за адресою Головного управління пенсійного фонду області та подати заяву про відновлення нарахування соціального забезпечення. До заяви можна долучити документи, що підтверджують неможливість перегляду МСЕК.

Якщо органи Пенсійного фонду відмовляються задовольнити це звернення, можна звернутися до адміністративного суду та оскаржити бездіяльність, відновити виплату пенсії з інвалідності, а також всю несплачену заборгованість.

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть оформити інвалідність 2024 року. Зокрема, отримання цього статусу передбачає кілька етапів.

Раніше повідомлялося, що родичі учасників бойових дій можуть отримати пільги від імені ветерана. У ПФУ зазначили, що це можна зробити не тільки особисто, а й поштою або через інтернет.