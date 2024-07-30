Комунальні послуги в Україні: чи зміняться тарифи з 1 серпня

У деяких невеликих містах можуть підвищити тариф на водопостачання та водовідведення.

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З 1 серпня комунальні тарифи для більшості українців залишаться незмінними, проте в деяких малих містах можливе збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення. Про це йдеться в матеріалі видання "Факти".

Тарифи на світло з 1 серпня

Тарифи на електроенергію були збільшені місяць тому, починаючи з 1 червня, і залишаться на поточному рівні принаймні до квітня 2025 року. Отже, з 1 серпня вартість електроенергії для домашніх споживачів не зміниться. Фіксована ціна становить 4,32 грн за кВт-год.

Суми в платіжках будуть такими:

якщо спожито 250 кіловат-годину — 1 080 грн;

якщо 500 кіловат-годину — 2 160 грн;

якщо 1 000 кіловат-годину — 4 320 грн.

Якщо у вас встановлено двозонний лічильник, то в нічний час з 23:00 до 07:00 тариф становитиме 2,16 грн за кВт-год.

Ціни на газ із 1 серпня

З 1 серпня тарифи на газ для 98% домашніх споживачів, які обслуговуються НАК Нафтогаз України, залишаться на рівні 7,96 грн (з ПДВ) за кубометр. Ця ціна діятиме до 30 квітня 2025 року.

Що стосується тарифів на газ у серпні для споживачів інших 12 газопостачальних компаній, вони варіюватимуться від 7,70 до 9,99 грн. У десяти з цих компаній ціна за кубометр газу залишиться незмінною до кінця опалювального сезону 2024–2025 року.

Тарифи на водопостачання з 1 серпня

У серпні тарифи на водопостачання та водовідведення у великих містах залишаться на колишньому рівні. Водночас у невеликих населених пунктах, де місцева влада має право самостійно встановлювати ціни на ці послуги, тарифи можуть зрости.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.