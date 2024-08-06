Чим українцям загрожує відмова від звірення лічильників: відомі наслідки

Для українців, які не мають лічильника, суми в платіжках можуть значно збільшитися.

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Періодична повірка лічильників, зокрема гарячої води та теплової енергії, є обов'язком споживачів. Про це повідомляє "Облтеплокомуненерго".

Відмовитися від повірки лічильників неможливо. Якщо споживач не виконує обов'язкову повірку приладів обліку у встановлений термін, підприємство не має права використовувати показання таких лічильників для розрахунків.

Отже, розрахунки проводитимуться за методом, що використовується для квартир без індивідуальних лічильників, а тому суми в платіжках можуть значно збільшитися.

Перевірка відповідних лічильників має проводитися раз на чотири роки, щоб забезпечити їхню правильну роботу і точність нарахування обсягів спожитих комунальних послуг.

Тож споживачам самостійно потрібно обрати організацію, яка має право здійснювати повірку лічильників. І, відповідно, оплатити її власними коштами. Як відомо, середня ціна повірки варіюється від 350 до понад 1 000 гривень.

Після завершення метрологічної повірки лічильників води і тепла споживач повинен передати результати в обленерго і теплоенерго.

Нагадаємо, пенсіонери, які мають погіршене здоров'я, можуть отримати додаткові виплати від держави. Для цього потрібно звернутися до Пенсійного фонду з відповідною заявою.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.