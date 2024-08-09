Тарифи на газ в Україні можуть підвищити: названо головну умову

Потенційно можливе подорожчання ціни на газ пов'язане з припиненням транзиту російського газу через українську газотранспортну систему.

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Якщо транзит російського газу через українську газотранспортну систему припиниться з 2025 року, ціна ресурсу для споживачів може підвищитися. Однак це не повинно викликати серйозних проблем, оскільки очікується, що збільшення вартості становитиме лише близько 3%. Про це повідомив колишній керівник Оператора ГТС України Сергій Макогон в інтерв'ю виданню "LIGA.net".

Він наголосив, що порівняно з підвищенням цін на електроенергію, таке збільшення вартості не є критичною проблемою.

"Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 грн за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більше ніж до 0,6 грн за куб", — йдеться в повідомленні.

Він пояснив, що за ринкової ціни в 12 грн за кубометр, її збільшення на 40 копійок (що становить менше 3%) не матиме значного впливу на споживачів. Для порівняння, влітку ринкова ціна на електроенергію зросла на 60%, тому, навіть якщо кінцева ціна на газ збільшиться на 5-10%, це не стане серйозною проблемою.

Важливо зазначити, що чинний контракт на транзит російського газу Україною діє до кінця 2024 року. Після цього Україна не має наміру продовжувати домовленості щодо транзиту.

Нагадаємо, розмір виплат для внутрішньо переміщених осіб становить 2 тисячі гривень на місяць на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину або людину з інвалідністю.

Також Фокус писав про те, що якщо людина не відповідає критеріям, за яких надається допомога, її можуть скасувати, а вже виплачені гроші вимагати повернути державі.