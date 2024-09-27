"Українська бронетехніка" обладнала "Новатор-2" засобами РЕБ, — Владислав Бельбас

Автомобіль "Новатор-2" має додатковий захист не тільки бронею, а й радіоелектронними засобами, щоб гарантувати безпеку українським захисникам.

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Наразі одним з головних проєктів "Української бронетехніки" є бронемашина "Новатор". Ще в липні стало відомо, що бійці Нацгвардії вже отримали першу партію оновлених бронеавтомобілів "Новатор-2", де є РЕБ. Про це директор компанії Владислав Бельбас повідомив у ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.

"Новатор-2" ми презентували минулого року на виставці в Польщі. Ми презентували цю машину десь в листопаді, в кінці листопада ми пройшли її випробування і до травня нас трохи "пожувала" бюрократична машина, ми проходили процес допуску до експлуатації, паперовий процес, бо фізично машина вже була випробувана до кінця листопада, а от постановка на озброєння, допуск до експлуатації, кодифікація потребувала тривалого часу. Але ми вже постачаємо цю машину", — розповів він.

Владислав Бельбас в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу Фото: Кирило Чуботін

Також Бельбас заявив, що обладнання РЕБ — це не розробка "УБ", а вимога Національної гвардії про те, що їм потрібно, щоб машини були захищені не тільки бронею, а також радіоелектронними засобами.

"Ми зібрали із ринку всі можливі наявні вироби, провели відбір та обрали компанію "Квертус" для постачання обладнання РЕБ з подальшим встановленням на наших бронеавтомобілях, тобто, інтегрували обладнання", — пояснив директор "Української бронетехніки".

Він додав, що випущений автомобіль вже за тиждень опиняється на полі бою, тому є можливість отримати швидкий зворотній зв'язок та допрацювати розробку. Також "УБ" може надати швидке сервісне обслуговування, бо в штаті є багато виїзних бригад, які готові швидко відреагувати на усі запити наших військових.

Директор "Української бронетехніки" також анонсував подальшу роботу компанії над моделями сучасних бронеавтомобілів.

"У нас зараз є лінійка наземний безпілотний комплекс, є автомобіль пікап "Сайгак", "Новатор", "Новатор-2", "Варта-2". У нас серйозна вже лінійка, і я думаю, що буде не "Новатор-3", а Новатор із різним корисним навантаженням. Наприклад, "Хаймарси" в Україні доукомплектовувались комплексом "Шарк". Такі рішення продуктової інтеграції і має бути наступним етапом розвитку наших моделей і нашого виробництва", — пояснив він.

Нагадаємо, 6 червня повідомлялося, як бійці НГУ вкрали "Цар-танк", обвішаний РЕБ. Росіяни залишили на полі бою танк, здатний глушити дрони на відстані від 50 до 700 метрів. Бронемашина була захищена зверху, зате підірвалася на українській міні, розповіли бійці Нацгвардії.