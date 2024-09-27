"Украинская бронетехника" оборудовала "Новатор-2" средствами РЭБ, — Владислав Бельбас

Автомобиль "Новатор-2" имеет дополнительную защиту не только броней, но и радиоэлектронными средствами, чтобы гарантировать безопасность украинским защитникам.

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Сейчас одним из главных проектов "Украинской бронетехники" является бронемашина "Новатор". Еще в июле стало известно, что бойцы Нацгвардии уже получили первую партию обновленных бронеавтомобилей "Новатор-2", где есть РЭБ. Об этом директор компании Владислав Бельбас сообщил в эксклюзивном интервью Фокусу.

"Новатор-2" мы презентовали в прошлом году на выставке в Польше. Мы презентовали эту машину где-то в ноябре, в конце ноября мы прошли ее испытания и до мая нас немного "пожевала" бюрократическая машина, мы проходили процесс допуска к эксплуатации, бумажный процесс, потому что физически машина уже была испытана до конца ноября, а вот постановка на вооружение, допуск к эксплуатации, кодификация требовали длительного времени. Но мы уже поставляем эту машину", — рассказал он.

Владислав Бельбас в эксклюзивном интервью Фокусу Фото: Кирилл Чуботин

Также Бельбас заявил, что оборудование РЭБ — это не разработка "УБ", а требование Национальной гвардии о том, что им нужно, чтобы машины были защищены не только броней, а также радиоэлектронными средствами.

"Мы собрали с рынка все возможные имеющиеся изделия, провели отбор и выбрали компанию "Квертус" для поставки оборудования РЭБ с последующей установкой на наших бронеавтомобилях, то есть, интегрировали оборудование", — пояснил директор "Украинской бронетехники".

Он добавил, что выпущенный автомобиль уже через неделю оказывается на поле боя, поэтому есть возможность получить быструю обратную связь и доработать разработку. Также "УБ" может предоставить быстрое сервисное обслуживание, потому что в штате есть много выездных бригад, которые готовы быстро отреагировать на все запросы наших военных.

Директор "Украинской бронетехники" также анонсировал дальнейшую работу компании над моделями современных бронеавтомобилей.

"У нас сейчас есть линейка наземный беспилотный комплекс, есть автомобиль пикап "Сайгак", "Новатор", "Новатор-2", "Варта-2". У нас серьезная уже линейка, и я думаю, что будет не "Новатор-3", а Новатор с разной полезной нагрузкой. Например, "Хаймарсы" в Украине доукомплектовывались комплексом "Шарк". Такие решения продуктовой интеграции и должны быть следующим этапом развития наших моделей и нашего производства", — пояснил он.

Напомним, 6 июня сообщалось, как бойцы НГУ украли "Царь-танк", увешанный РЭБ. Россияне оставили на поле боя танк, способный глушить дроны на расстоянии от 50 до 700 метров. Бронемашина была защищена сверху, зато подорвалась на украинской мине, рассказали бойцы Нацгвардии.