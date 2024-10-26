Виплати за загиблого військового: як зміниться розмір допомоги у 2025 році

Основна сума виплати для родин загиблих військових становить 15 мільйонів гривень, і ця сума залишатиметься фіксованою під час воєнного стану.

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У 2025 році в Україні сім'ї загиблих військовослужбовців зможуть розраховувати на грошові виплати, які можуть досягати 15 мільйонів гривень залежно від обставин загибелі. Для отримання цих коштів потрібно зібрати необхідний пакет документів і звернутися до відповідних органів. Про це йдеться в матеріалі видання"OBOZ.UA".

У 2025 році розміри грошових виплат для сімей загиблих військовослужбовців залишаться на рівні 15 мільйонів гривень до закінчення воєнного стану. Це рішення уряду України спрямоване на підтримку сімей тих, хто віддав своє життя на захист країни. Грошову допомогу зможуть отримати найближчі родичі загиблого військовослужбовця.

До таких осіб належать:

батьки загиблого;

подружжя (чоловік або дружина);

діти до 18 років (включно з усиновленими або зачатими до смерті військовослужбовця);

утриманці загиблого, які отримували від нього основну фінансову допомогу.

Право на отримання виплат також поширюється на повнолітніх дітей до 23 років, якщо вони є студентами і раніше отримували аліменти. Брати, сестри та онуки загиблого, які стали інвалідами до 18 років і перебували на повному забезпеченні загиблого, також можуть претендувати на грошову допомогу. Виплати діляться порівну між усіма законними членами сім'ї. Водночас родичі, які проживають за межами країни, або ті, хто був засуджений за державну зраду чи співпрацю з агресором, не мають права на ці виплати.

Основна сума виплати для сімей загиблих військовослужбовців становить 15 мільйонів гривень. Ця сума залишиться незмінною впродовж усього воєнного стану, і уряд зможе переглянути її лише після завершення цього періоду.

Для отримання грошової допомоги родичі загиблого мають зібрати певний пакет документів і подати їх до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) або через державний портал "Дія". Необхідні документи включають:

виписка з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу військової частини;

документ про причини та обставини загибелі;

витяг з особової справи про склад сім'ї;

свідоцтво про смерть військовослужбовця;

свідоцтво про народження загиблого (для виплати батькам);

свідоцтво про шлюб (для виплати подружжю);

свідоцтво про народження дитини (для виплати дітям).

Важливо, що процес подачі документів спростився завдяки можливості подачі через портали "Дія" та ЦНАП (Центри надання адміністративних послуг), що дає змогу родичам загиблих швидше отримувати необхідну допомогу.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив новий Порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі (смерті) або інвалідності деяких категорій осіб відповідно до Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".