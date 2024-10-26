Выплаты за погибшего военного: как изменится размер пособия в 2025 году

Основная сумма выплаты для семей погибших военных составляет 15 миллионов гривен, и эта сумма будет оставаться фиксированной во время военного положения.

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В 2025 году в Украине семьи погибших военнослужащих смогут рассчитывать на денежные выплаты, которые могут достигать 15 миллионов гривен в зависимости от обстоятельств гибели. Для получения этих средств потребуется собрать необходимый пакет документов и обратиться в соответствующие органы. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

В 2025 году размеры денежных выплат для семей погибших военнослужащих останутся на уровне 15 миллионов гривен до окончания военного положения. Это решение правительства Украины направлено на поддержку семей тех, кто отдал свою жизнь в защиту страны. Денежную помощь смогут получить ближайшие родственники погибшего военнослужащего.

К таким лицам относятся:

родители погибшего;

супруги (супруг или жена);

дети до 18 лет (включая усыновленных или зачатых до смерти военнослужащего);

иждивенцы погибшего, получавшие от него основную финансовую помощь.

Право на получение выплат также распространяется на совершеннолетних детей до 23 лет, если они являются студентами и ранее получали алименты. Братья, сестры и внуки погибшего, которые стали инвалидами до 18 лет и находились на полном обеспечении погибшего, также могут претендовать на денежную помощь. Выплаты делятся поровну между всеми законными членами семьи. В то же время, родственники, проживающие за пределами страны, или те, кто был осужден за государственную измену или сотрудничество с агрессором, не имеют права на эти выплаты.

Основная сумма выплаты для семей погибших военнослужащих составляет 15 миллионов гривен. Эта сумма останется неизменной на протяжении всего военного положения, и правительство сможет пересмотреть ее лишь по завершении этого периода.

Для получения денежной помощи родственники погибшего должны собрать определенный пакет документов и подать их в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) или через государственный портал "Дія". Необходимые документы включают:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ о причинах и обстоятельствах гибели;

выписка из личного дела о составе семьи;

свидетельство о смерти военнослужащего;

свидетельство о рождении погибшего (для выплаты родителям);

свидетельство о браке (для выплаты супругам);

свидетельство о рождении ребенка (для выплаты детям).

Важно, что процесс подачи документов упростился благодаря возможности подачи через порталы "Дія" и ЦНАП (Центры предоставления административных услуг), что позволяет родственникам погибших быстрее получать необходимую помощь.

Напомним, что Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".