Коли увімкнуть опалення в житлових будинках: Шмигаль дав відповідь

Насамперед до тепла підключаються об'єкти соціальної інфраструктури — лікарні, школи, садочки.

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В Україні розпочався опалювальний сезон, і насамперед тепло подали на об'єкти соціальної інфраструктури. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Терміни початку опалювального сезону залежать від погодних умов, на підставі яких місцеві органи влади ухвалюють рішення. Як зазначив представник уряду, робляться всі можливі зусилля для того, щоб жителі були забезпечені теплом та електроенергією в зимовий період, а підприємства могли функціонувати безперебійно.

"До тепла підключаються об'єкти соціальної інфраструктури. Насамперед лікарні, школи, садочки. Конкретні дати подачі тепла визначаються погодними умовами, відповідно до яких влада громад ухвалює свої рішення", — заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр повідомив, що нині всі дев'ять енергоблоків українських атомних електростанцій функціонують і задовольняють основні потреби в електроенергії. Крім того, Україна отримала нове обладнання для генерації.

ЦШмигаль також розповів, що банки надають кредити бізнесу в рамках урядових енергетичних програм. Уже схвалили заявки на 7,9 мільярда гривень, а фактично видано понад 2 мільярди гривень. Для звичайних людей також затверджено кредити на суму понад 204 мільйони гривень.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що в Україні зростає енергоспоживання через зниження температури повітря. У Міністерстві енергетики вранці попросили користувачів економити електроенергію у вечірній період з 17:00 до 22:00. У відомстві заявили, що підготовка до опалювального сезону відбувається в умовах значних пошкоджень генеруючих потужностей і мережевої енергоінфраструктури через масовані атаки.