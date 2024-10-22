Когда включат отопление в жилых домах: Шмыгаль дал ответ

В первую очередь к теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры — больницы, школы, садики.

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В Украине начался отопительный сезон, и в первую очередь тепло подали на объекты социальной инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сроки начала отопительного сезона зависят от погодных условий, на основании которых местные органы власти принимают решение. Как отметил представитель правительства, делаются все возможные усилия для того, чтобы жители были обеспечены теплом и электроэнергией в зимний период, а предприятия могли функционировать бесперебойно.

"К теплу подключаются объекты социальной инфраструктуры. Прежде всего больницы, школы, садики. Конкретные даты подачи тепла определяются погодными условиями, в соответствии с которыми власти общин принимают свои решения", — заявил Шмыгаль.

Премьер-министр сообщил, что в настоящее время все девять энергоблоков украинских атомных электростанций функционируют и удовлетворяют основные потребности в электроэнергии. Кроме того, Украина получила новое оборудование для генерации.

ЦШмыгаль также рассказал, что банки предоставляют кредиты бизнесу в рамках правительственных энергетических программ. Уже одобрили заявки на 7,9 миллиарда гривен, а фактически выдано более 2 миллиардов гривен. Для обычных людей также утверждены кредиты на сумму более 204 миллионов гривен.

Напомним, Фокус писал о том, что в Украине растет энергопотребление из-за снижения температуры воздуха. В Министерстве энергетики утром попросили пользователей экономить электроэнергию в вечерний период с 17:00 до 22:00. В ведомстве заявили, что подготовка к отопительному сезону происходит в условиях значительных повреждений генерирующих мощностей и сетевой энергоинфраструктуры из-за массированных атак.